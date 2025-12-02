Şırnak’ta zeytine zirai don vurdu!

Şırnak’ın İdil ilçesinde 150 dönümlük zeytin bahçesini don vurdu. Hasat döneminde zeytin bahçesinden ürün alınamadı.

Şırnak’ın İdil ilçesi kurtuluş köyünde 150 dönümlük arazide ekilen zeytinlerden bu yıl hasat alınamadı. Zeytin üreticiliği yapan Mehmet Nuri Genç, don sebebiyle 150 dönümlük bahçesinden ürün alamadığını ifade etti.

“İç Anadolu'daki don olaylarından dolayı bizim şu anda bahçemiz sıfır denecek derecede bir verime sahip”

Genç, “Biz burada zeytincilik ve zeytinyağı üretimi yapıyoruz. Burada bahçemiz 150 dönümlük bir bahçe; tahminen 5 bine yakın ağacımız mevcut. Geçen sene çok güzel bir verim aldık. Yani Türkiye ortalamasının üzerinde diyebileceğimiz, ortalama ağaç başı 20 kilo aldık. Tabii ki zeytinde de bazı yıllar 'var yılı', bazı yıllar 'yok yılı' olarak hesaplanıyor. Var yılı iyidir, yok yılı da tamamıyla verimsiz değildir; yani bir önceki iyi seneye göre daha azdır. Ancak bu sene İç Anadolu'daki don olaylarından dolayı bizim şu anda bahçemiz sıfır denecek derecede bir verime sahip. Yani biz hasat yapmayacağız. Ciddi bir sıkıntı var. Şu anda çiftçiler ciddi sıkıntı içerisindedir. Bu konuyla ilgili zeytincilikte ve fıstıkçılıkla devletimizin İç Anadolu'da 65 ile yaptığı desteği Mardin, Şırnak, Urfa, Diyarbakır ve Batman'da da bu bahçeler büyük zararlar görmüşler. Şu anda da görüldüğü gibi bu bahçede yüzde 100 denebilecek seviyede bir verim kaybı söz konusudur.” diye konuştu.

“Tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak için, çiftçilerimizin desteklenmesi gerektiği kanısındayım”

"Bölgenin iş gücü gençler batıya göç ederse, tarımın sürdürülmesi mümkün değildir" diyen Genç, “Bu zararın devletimiz tarafından en azından harcamaları için, çiftçilerin önümüzdeki yıl bu bahçeleri ayakta tutabilmesi için, bir destekleme verilmesini talep ediyoruz. Biz bu müracaatları yaptık. Yetkililere sorduğumuzda raporların Cumhurbaşkanımızın önünde olduğunu söylüyorlar. Ben şahsım dahi, sayın bakanımız Şırnak’ı ziyaret ettiğinde kendilerine arz ettim. Netice itibarıyla tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak için, çiftçilerimizin desteklenmesi gerektiği kanısındayım. Çünkü bu desteklemeler olmazsa gençlerimiz, insanlarımız bölgeyi terk edecek. Oysaki olumlu bir hava varken, yani terörsüz bir Türkiye'nin şu anda oluşması sebebiyle 20–30 yıldan beri Batı’ya, dışarıya, Avrupa'ya göç eden gençlerimiz yavaş yavaş bölgeye gelirken, burada bu kuraklıktan dolayı artık insanlarımızın bir daha geri gitmesini istemiyoruz. Çünkü eğer bu bölgeden iş gücü olan gençlerimiz bir daha batıya giderlerse, bu tarımı sürdürebilmemiz mümkün değil. Yetkililerin bu konuyu takip etmelerini ve çiftçilerimizin desteklenmesini talep ediyoruz.” dedi.

