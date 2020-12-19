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Ekonomi Şırnak'ta zeytin hasadı heyecanı
Ekonomi

Şırnak'ta zeytin hasadı heyecanı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 19:36:03 -
Şırnak'ta zeytin hasadı heyecanı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak sınırında yer alan ve devlet desteğiyle kurulan 250 dönüm alanda zeytin hasadı başladı.

İlçeye bağlı Özgen köyünde Serdar Soysal tarafından kurulan ve devlet tarafından sağlanan fide desteğiyle kurulan zeytin bahçesinde hasat heyecanı yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak bahçeye gelen 30 işçi, zeytin silkeleme makinesi kullanarak zeytin topladı.

Bahçe sahibi Serdar Soysal, yaptığı açıklamada, devlet desteğiyle kurdukları bahçede Ayvalık ve Gemlik zeytin çeşitlerini yetiştirdiklerini söyledi.

Bahçede 30 kişinin istihdam edildiğine değinen Soysal, "Topladığımız ürünleri Gaziantep'teki fabrikalarda işliyoruz. Zeytinyağı ve sofralık olmak üzere. Bu yıl rekoltede biraz düşüklük gösteriyor. Bakalım sonucu tam olarak ne çıkacak bilmiyoruz. Yaklaşık ağaç başına 15 kilogram ürün almayı planlıyoruz." dedi.

Bahçede çalışan Özlem Kaya, zeytin hasadında çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Meryem Akar da "Zeytinleri silkeliyoruz. Yere düşenleri çuvala koyuyoruz. Sonra işte biz batıda çalışacağımıza gidip kendi köyümüzde kendi katkılarımızı sağlıyoruz. Ailemize destek oluyoruz. Kendi köyümüzde çalışıyoruz" diye konuştu.

Fatma Kevser de bahçede çalıştıkları sürede Kovid-19 tedbirlerine riayet ettiklerini kaydetti.

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