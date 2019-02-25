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Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 07:04
Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Alınan bilgiye göre, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde 6. Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca 2 gün önce başlatılan "Şehit Piyade Er İsmail Orcan Operasyonu" devam ediyor.

Raşin Pınarı mevkisindeki arazi arama tarama faaliyeti esnasında, PKK'lı teröristlerce güvenlik güçlerinin geçiş güzergahına tuzaklanmış ve metallerle güçlendirilmiş, içerisinde bir kilogram patlayıcı olan piknik tüpü bulundu.

Alınan çevre güvenliğinin ardından patlayıcı, kontrollü şekilde imha edildi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 07:44
  1. Şırnak
  2. pkk

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