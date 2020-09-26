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Aktüel Şırnak'ta yasa dışı bahis operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Aktüel

Şırnak'ta yasa dışı bahis operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 09:37:37 -
Şırnak'ta yasa dışı bahis operasyonunda 5 kişi tutuklandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta 4 gün önce düzenlenen yasa dışı operasyonda gözaltına alınan 23 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cizre merkezli kurdukları suç örgütü vasıtasıyla yasa dışı bahis oynatan yapılanmayı deşifre etmek amacıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında, 22 Eylül'de Cizre ilçesi merkezli kurdukları organize suç örgütü vasıtasıyla yasa dışı bahis oynatan yapılanmanın deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda, Şırnak merkezde 1, ilçelerden Cizre'de 16, Silopi ilçesinde 2, Mardin'de 1, Mersin'de de 1 şüpheli yakalanmıştı. Operasyon kapsamında daha sonra 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin üzeri ile ikamet ve araçlarındaki aramada, 82 bin 425 lira, 3 bin 557 dolar, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 84 dolu kartuş ve çok sayıda elektronik materyal ele geçirilmişti.


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