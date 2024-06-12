Şırnak'ta vatandaşlar Gazze için yürüdü

Peygamber Sevdalıları öncülüğünde toplanan STK temsilcileri, işgal rejiminin Gazze'de yaptığı katliamı ve soykırımı lanetlemek için bir araya geldi. Ömer Kabak Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen vatandaşlar, sloganlar atarak İsrail'i lanetledi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Osman Ertaş, Aksa Tufanı sonrası başlayan Gazze soykırımı ve vahşeti sekiz aydır aralıksız devam ettiğini söyledi. Bir tarafta tarihin kaydettiği en korkunç katliam ve soykırım, diğer tarafta ise bir avuç mücahidin, şerefli halkın izzetli direnişi olduğunu belirten Ertaş, "Bir tarafta her gün onlarca yüzlerce katledilen çocuk, kadın ve masum halk, diğer tarafta bu vahşeti alışmış seyirci sürüsü. Dünya genelinde Gazze soykırımına karşı oluşan tepki ve uyanışların çeşitlenip artması umut vericidir" dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.