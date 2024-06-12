  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Şırnak'ta vatandaşlar Gazze için yürüdü
Gündem

Şırnak'ta vatandaşlar Gazze için yürüdü

Yeniakit Publisher
2024-06-12 07:25:00 - 2024-06-12 07:33:38

Şırnak'ta vatandaşlar, İsrail'in Gazze ve Filistin'de yaptığı katliama tepki göstermek için yürüyüş gerçekleştirdi.

Peygamber Sevdalıları öncülüğünde toplanan STK temsilcileri, işgal rejiminin Gazze'de yaptığı katliamı ve soykırımı lanetlemek için bir araya geldi. Ömer Kabak Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen vatandaşlar, sloganlar atarak İsrail'i lanetledi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Osman Ertaş, Aksa Tufanı sonrası başlayan Gazze soykırımı ve vahşeti sekiz aydır aralıksız devam ettiğini söyledi. Bir tarafta tarihin kaydettiği en korkunç katliam ve soykırım, diğer tarafta ise bir avuç mücahidin, şerefli halkın izzetli direnişi olduğunu belirten Ertaş, "Bir tarafta her gün onlarca yüzlerce katledilen çocuk, kadın ve masum halk, diğer tarafta bu vahşeti alışmış seyirci sürüsü. Dünya genelinde Gazze soykırımına karşı oluşan tepki ve uyanışların çeşitlenip artması umut vericidir" dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Türk Kızılay'a helal olsun! Takdir toplayan Gazze hamlesi
Türk Kızılay'a helal olsun! Takdir toplayan Gazze hamlesi

Gündem

Türk Kızılay'a helal olsun! Takdir toplayan Gazze hamlesi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'de bilanço katlanıyor! Avrupa Birliği'nden 'Refah' açıklaması...
Gazze'de bilanço katlanıyor! Avrupa Birliği'nden 'Refah' açıklaması...

Gündem

Gazze'de bilanço katlanıyor! Avrupa Birliği'nden 'Refah' açıklaması...

'Gazze'ye atom bombası atılmalı' diyen alçağın asker torunu öldü!
'Gazze'ye atom bombası atılmalı' diyen alçağın asker torunu öldü!

Gündem

'Gazze'ye atom bombası atılmalı' diyen alçağın asker torunu öldü!

İstanbul’da "Gazze Kardeşlik Şenliği" düzenlendi
İstanbul’da “Gazze Kardeşlik Şenliği” düzenlendi

Aktüel

İstanbul’da “Gazze Kardeşlik Şenliği” düzenlendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23