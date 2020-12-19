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Aktüel Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Aktüel

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 10:55:57 -
Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, yapılan istihbari çalışmalarda, uyuşturucu satışı yapan 9 şüpheli tespit edildi.

Teknik ve fiziki takiple elde edilen delillerin ardından harekete geçen ekipler, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 9 ayrı eve eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Operasyonda, K.O, S.İ, F.B, A.V.B, F.D, Y.K, M.E.İ, C.A. ve B.Z. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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