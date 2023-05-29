Şırnak'ta terör örgütü PKK operasyonu
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 22 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 22 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
22 gözaltı
Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklandı.
Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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