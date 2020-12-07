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Aktüel Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 39 şüpheliden 5'i tutuklandı
Aktüel

Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 39 şüpheliden 5'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 12:03:34 -
Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 39 şüpheliden 5'i tutuklandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 39 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 30 Kasım-6 Aralık'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 39 şüpheliden 38'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 33'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bir zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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