Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 39 şüpheliden 5'i tutuklandı
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 39 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 30 Kasım-6 Aralık'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 39 şüpheliden 38'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 33'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Bir zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.