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Aktüel Şırnak'ta Sigara Bırakma Polikliniğine başvurular arttı
Aktüel

Şırnak'ta Sigara Bırakma Polikliniğine başvurular arttı

Şırnak Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniğine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde başvuran kişi sayısının arttığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 14:31:00 -
Şırnak'ta Sigara Bırakma Polikliniğine başvurular arttı

Poliklinikte görevli halk sağlığı uzmanı Dr. Abdulhamit Enes Camcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle haftada üç gün hizmet verdiklerini, bu dönemde sigarayı bırakmak isteyenlerden yoğun randevu aldıklarını söyledi.

Yapılan çalışmalara göre sigara içenlerde koronavirüsün 15 kat daha fazla risk oluşturduğunu aktaran Camcıoğlu, hastaların öyküleri ve sigaraya bağlılıklarına göre tedavi uyguladıklarını, tedavi sürecinde hastaların kronik hastalıklılarını da göz önüne aldıklarını belirtti.

Tedavide nikotin bandı ve ilaç verdiklerini ifade eden Camcıoğlu, tedavinin 2-3 ay sürdüğünü anlattı.

Daha önce haftada 3-4 kişinin polikliniğe başvurduğuna dikkati çeken Camcıoğlu, şöyle devam etti:

"Şimdi haftada 15 kişi sigarayı bırakmak için bizden randevu alıyor. Virüsün sigara içenlerde görülme olasılığı nedeniyle taleplerin de bu yönde arttığını düşünüyoruz. Koronavirüs, zatürre yapabilen bir hastalık. Ayrıca, sigara bağışıklık sistemini zayıflattığı için kişinin Kovid-19 olma riskini arttırmaktadır."

Camcıoğlu, sigarayı bırakmak isteyenleri polikliniğe beklediklerini sözlerine ekledi.

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