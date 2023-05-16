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Gündem Şırnak'ta operasyon: 2 jandarma şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Şırnak'ta operasyon: 2 jandarma şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2023-05-16 13:09:00 -
Şırnak'ta operasyon: 2 jandarma şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'taki operasyonda 2 jandarma şehit oldu, bir jandarma ile bir korucu yaralandı. Operasyonda ayrıca, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri desteğinde dün icra edilen nokta operasyonunda, 1 PKK terör örgütü mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Devam eden operasyon kapsamında bugün icra edilen arazi araması esnasında mağarada sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.

Çıkan silahlı çatışma sonucunda; 2 terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonda toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

2 JANDARMA ŞEHİT OLDU

Operasyonda, 2 Jandarma personelimiz şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ve 1 Jandarma personeli ağır yaralandı.
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