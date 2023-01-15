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Yerel Şırnak’ta kömür işletmelerinin oluşturduğu sorun çözülmeyi bekliyor
Yerel

Şırnak’ta kömür işletmelerinin oluşturduğu sorun çözülmeyi bekliyor

Şırnak- Cizre Karayolu üzerinde yer alan kömür işletmelerine yeni yer tahsisi edilememesi nedeniyle sıkıntı yaşayan çevre köy sakinlerin sorunlarının bir an önce çözülmesini bekliyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 16:01:00 -
Şırnak’ta kömür işletmelerinin oluşturduğu sorun çözülmeyi bekliyor

Şırnak-Cizre Karayolu 20'nci kilometresinde yer alan; İkizce, Toptepe köyleri ile Maden Afet Konutları arasında yer alan kömür işletmelerinin çevreye verdikleri toz nedeniyle sık sık köylülerin tepkilerine neden oluyor.

Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi, gelen şikayetler ve işletmecilerin talebi üzerine tesisleri 122 bin metrekarelik bir alana taşımak için çalışmalara başladı.

Bu çalışma da işletmeleri memnun etmezken işletmeler yeterli yer verilmediğinden alanın darlığından şikâyet ediyor. Vatandaşlar ise tahsis edilen yerin yeterince yaşam alanının dışına çıkmadığını ve araçlardan gelen tozların eskisinden çok da farklı olmadığını savunuyor.

Durumu yerinde tespit etmek ve sorunları görmek üzere HÜDA PAR Şırnak İl Başkanı Emcet Yalçın, beraberindeki heyetle birlikte kömür eleme ve paketleme tesislerindeki işletmecilerle görüştü.

Görüşmede, Şırnaklıların geçiminin bir kısmını kömürden sağladığını anımsatan Yalçın, civar köylerde yaşayan insanların kömür tozundan olumsuz etkilendiğini söyledi.

İşletme sahiplerine zamanında ruhsatlarının verildiğini ve vergilerini ödediklerini anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Bu işletmelerin yerleşim alanından ve otoyollardan uzak olması gerekiyor. Kömür tozlarının insan, hayvan ve bitki sağlığına zararları hepimizin malumudur. Buraya İl Özel İdaresi tarafından bu konuya çözüm olması için işletmelere bir yeni saha tahsis etmek için çalışma başlatılmış. Biz alanda incelemelerde bulunduk. Çalışmalar sürüyor. Gördüğümüz ve işletme sahipleriyle konuştuğumuz kadarıyla alanın yetmediğini bizlere ilettiler ve yerleşim alanına da yakın çok da bir şey fark etmemiş. Sorunlar gene devam edecek. İşletmeciler için bir nebze iyi olsa bile sonrası için yetmeyecek, vatandaş açısından da yine tehdit unsuru olacaktır. Daha kalıcı bir çözümün olması gerekiyordu. Biraz daha yerleşim alanından uzak bir yer olabilirdi. Bu durumda hem vatandaş hem de işletme sahipleri mağdur durumdadır."

Afet konutlarında yaşayan vatandaşlardan Muhsin Aydemir, Kürtçe yaptığı konuşmada, kömür tozundan dolayı yaz-kış dışarıya çamaşırlarını asamadıklarını anlattı.

Aydemir, "Yazın sıcağında tozdan dolayı pencerelerimizi açamıyoruz. Yeni yer yapmışlar eskisi ile de çok bir fark yok. Sadece ana caddeden 100 metre ötesine çekmişler tesisleri. Ha 100 metre caddenin sağında ha 100 metre caddenin solunda ne fark edecek. Yine biz tozumuzla kalacağız, yine mağduriyetimiz devam edecek. Bu tozu ciğerlerimize çekeceğimizle kalacağız anlaşılan. Yazın yine temiz havaya hasret kalacağız. Çamaşırlarımızı dışarıya asamayacağız." (İLKHA)

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