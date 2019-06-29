Şırnak’ta ilk defa yamaç paraşütü hedef yarışması yapıldı

Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü tarafından organize edilen ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu’nun desteklediği Şırnak Namaz Dağı Abdullah Karayalçın Hedef Yarışması başladı. 2 gün devam edecek olan yarışmaya 10 ilden 20 pilot katlıyor.

Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu’nun destek verdiği Şırnak Namaz Dağı Abdullah Karayalçın Hedef Yarışması sabah erken saatlerde başladı. Yarışmaya 10 ilden 20 pilot katıldı. 2 gün devam edecek olan yarışmada pilotlar Namaz Dağı’nda uçmanın keyfini yaşıyor.

Hedef yarışmasının açılış programına Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, vatandaşlar ve yamaç paraşütü pilotları katıldı. Pilotlar tarafından protokol ve vatandaşlara görsel şölen sunuldu. Şırnak’ta ilk defa yapılan yamaç paraşütü hedef yarışması ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, “İlimizde hava sporları çok rahatlıkla yapılabilecek hava şartlarına ve coğrafi şartlara sahibiz. Özellikle Namaz Dağı bu noktada çok öne çıkan bir nokta. Türkiye genelinde çok bilinen bir yer. Namaz Dağı’nda arkadaşlarımız çok sıklıkla yamaç paraşütü faaliyetini yapabiliyorlar. Bugün de bunun çok önemli bir ayağını, hedef yarışmasını yapıyoruz. Çok geniş katılımlı gerçekleşen bir organizasyon. İlimiz artık Allah’ın izniyle kötü olaylarla, terör olaylarıyla anılan bir il olmaktan kurtuldu. İlimizde her türlü sosyal, kültürel aktiviteyi arkadaşlarımız rahatlıkla yapabiliyorlar. Şırnak ilimiz bundan sonra böyle güzellikler, güzel organizasyonlarla anılacak ve inşallah burası bu tür faaliyetlerle daha tanınır hale gelecek. Yine buranın ekonomisin, sosyal yapısına da illaki bu tür faaliyetler çok olumlu katkı verecek. Ben bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Oğrak: “Şırnak’ın huzurla anılmasını istiyoruz”

Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Osman Oğrak ise Şırnak’ta ilk defa bir hedef yarışması yaptıklarını söyledi. Oğrak, “Farklı illerden 20 yamaç paraşütü sporcusu şu an yarışmamıza katılmış durumda. Şırnak’ta yamaç paraşütünün yapıldığına dair bir mesaj vermek istedik. Artık Şırnak’ın olaylarla, kaygılarla, endişeyle anılmasını değil de sosyal faaliyetlerle, huzurla anılmasını istiyoruz. Bu sosyal faaliyetlerin olması Şırnak için turizm potansiyeli olarak büyük bir ivme kazandıracaktır. Bölgedeki pilotların kaynaşması, sportif anlamda hem teknik hem de teorik bazda bilgi transferiyle yarışma formatının öğrenilmesi amacıyla yarışmayı düzenledik" diye konuştu.

Narin: “İnşallah Şırnak daha güzel aktivitelere ev sahipliği yapar”

Siirt Drone Sportif Faaliyetler adına yarışmaya katıldığını belirten Yunus Narin isimli yarışmacı da Şırnak’ta güzel bir etkinliğin olduğunu duyduktan sonra şehre geldiklerini söyledi. Narin, “Şırnak’ta ilk uçuşumuzu yaptık. Ciddi anlamda çok güzel, yamaç paraşütüne de gayet elverişli bir yer. İnşallah ilerleyen zamanlarda Şırnak daha güzel aktivitelere ev sahipliği yapar" şeklinde konuştu.