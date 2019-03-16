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Şırnak'ta doğalgaz sevinci

Şırnak'ın merkezinde doğalgaz getirilmesi için geçen sene başlatılan çalışma kapsamında iç bağlantıları tamamlayan yüklenici firma, 200 eve doğal gaz vermeye başladı.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:48
Şırnak'ta doğalgaz sevinci

Şırnaklıların yıllardır özlemini çektiği doğal gaz çalışmaları, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından yapılan ihale sonrası bölgenin zorlu coğrafi koşullarına rağmen tamamlandı.

İl merkezinde iç bağlantıları tamamlayan yüklenici firma, Şehri Nuh Mahallesi ve Şırnak Üniversitesi kampüsündeki 200 daireye doğalgaz vermeye başladı.

Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde yaşanan değişim ve dönüşümle beraber enerji ihtiyacın hissedildiğini, bunu da karşıladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bedirhanoğlu, 2016 yılının temmuz ayında Mardin'den BOTAŞ tarafından yapımına başlanan ulusal iletim hattının kasım ayında kente ulaştığını, yüklenici firma tarafından da şehir merkezinde iç dağıtımının sağlandığını belirterek, şöyle dedi:

"Başta üniversitemiz olmak üzere, sanayi sitesi, toplu konutlarımız ve üniversitemizin içindeki konutlar şu anda aktif olarak doğalgaz kullanımına başladı. Yaklaşık 200 ev aktif kullanıcı olarak doğal gazdan yararlanmaktadır. Bunun dışında da bin 50 konutumuza doğal gaz arzı sağlanmış durumdadır. İç bağlantılarına müteakip vatandaşlarımız burada da doğal gaz kullanmaya başlayacaklar. 2019 yılı itibariyle de yaklaşık 7,5 milyon liralık bir yatırımı hedeflemekteyiz. 25 kilometrelik bir hattı da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şırnaklı vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu yıl sonu itibariyle Şırnak'ın yüzde 25'ine doğal gazı vermeyi düşünüyoruz."

2 yıl içinde doğal gaz kullanımı yaygınlaşacak

Yüklenici firmanın yapım şefi Ali Güzcan ise çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü, olumsuz bir durumun yaşanmaması halinde 2 yıla kadar kent merkezi, Cizre, İdil ve Silopi ilçesinin tamamını doğalgazla buluşturacaklarını aktardı.

Şehri Nuh Mahallesi'nde oturan Harun Taşçı, tüp ve kömürden kurtulup doğal gazla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Doğal gazın daha sağlıklı ve temiz olduğunu belirten Taşçı, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Doğal gazı konforlu bir şekilde kullanıyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:17
  1. Şırnak
  2. BOTAŞ
  3. Mardin'den
  4. Şırnak Üniversitesi
  5. Şehri Nuh Mahallesi
  6. Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ)
  7. Silopi
  8. Cizre
  9. İdil ilçesi

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