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Yerel Şırnak'ta ağaç altına sığınanlara yıldırım düştü: 2 ölü 9 yaralı
Yerel

Şırnak'ta ağaç altına sığınanlara yıldırım düştü: 2 ölü 9 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-09-22 09:02:00 -
Şırnak'ta ağaç altına sığınanlara yıldırım düştü: 2 ölü 9 yaralı

Şırnak merkeze bağlı Kaymakamçeşmesi köyü kırsal kesiminde odun toplayan vatandaşların üzerine yıldırım düştü. Olayda 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaymakamçeşme köyünde Acet, Erdoğan ve Beldek ailesi üyeleri odun toplarken sağanak etkili oldu. Sağanaktan korunmak için sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu Sıddık, Selim, Ramazan, Ebubekir Acet, Halime, Lale, Leyla, Azize Erdoğan ile Mehmet Emin ve Selahattin Beldek ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslara alınıp Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Lale ve Leyla Erdoğan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ramazan Acet’in sağlık durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

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