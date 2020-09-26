Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Gabar bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Yıldırım operasyonları kapsamında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde Yıldırım-1 "Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu" kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
5 terörist etkisiz hale getirildi
Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yıldırım-1 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu' kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında, "Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün Hakkari'de 2, Şırnak'ta 3 olmak üzere toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.