Şırnak'ta 10 kovanla başladığı arıcılık Londra'da “Altın Kalite” ödülüyle taçlandı

Şırnak'ta geçimini sağlamak için 2009-2010 yıllarında 10 kovanla arıcılığa başlayan Enver Külter'in “Şırnak Yayla Balı” markasıyla ürettiği bal, Londra'da düzenlenen London International Honey Awards 2026'da “Altın Kalite” ödülü kazandı.

50 yaşındaki Külter, yıllar içinde büyüttüğü üretimde bugün 450 kovana ulaştı. Tamamen doğal üretim anlayışıyla hazırladıkları balı Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerini ve internet üzerinden de satış yaptıklarını ifade etti.

Mezranın boşaltılmasıyla kent merkezine taşındı

Külter, Bestler Dereler Bölgesi'ndeki Mehmet mezrasının 1987 yılında boşaltılması sonucu ailesiyle birlikte Şırnak merkeze taşındı. Kentte yıllar boyunca farklı işlerde çalıştı; yaptığı işlerin ailesinin geçimini karşılamada yetersiz kalması üzerine yeni bir yol arayarak arıcılığa yöneldi.

15-16 senedir arıcılıkla uğraştığını anlatan Külter, “Kendime bir marka çıkardım ve adını Şırnak Yayla Balı olarak belirledim. Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz ve internet sitemizi de açtık” dedi.

Kato Dağı ile Kel Mehmet Dağları arasında üretim

Külter, Kato Dağı ve Kel Mehmet Dağları arasında, Hizil Çayı'nın hemen başında bulunan bölgede üretim yaptıklarını kaydetti. Bölgenin yüksek miktarda bal vermemesine rağmen kaliteli ürün ortaya çıkardığı için aynı coğrafyayı her yıl tercih ettiklerini söyledi.

Coğrafyanın bal için çok önemli olduğunu vurgulayan Külter, tercihini şöyle anlattı: “Buranın verimi fazla iyi değil. Ama balı kaliteli olduğu için burayı tercih ediyoruz. Fazla balda gözümüz yok, kalitede gözümüz var. Bu kaliteyi kaybetmemek için burayı her sene tercih ediyoruz.”

Analiz yaptırıp balını Londra'ya gönderdi

Yurt dışında düzenlenen bal yarışmalarının bulunduğunu bir arkadaşından öğrendiğini söyleyen Külter, ürettiği baldan analizler yaptırdı ve balını İngiltere'nin başkenti Londra'daki London International Honey Awards 2026 yarışmasına gönderdi. Şırnak'ın dağlarında üretilen bal, yarışmada “Altın Kalite” ödülüne layık görüldü.

Şırnak'ta üretilen balların doğal yapısının ve bölgenin zengin florasının ürüne yansıdığını belirten Külter, “Şırnak'taki balların geneli kaliteli. İnsanlar bozmadıkça, dünyada hemen hemen ilk sıralarda olan bir baldır” ifadesini kullandı.

Ödülün kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu dile getiren Külter, Şırnak'ın doğal zenginliklerinin doğru şekilde değerlendirildiğinde dünya çapında ürünlere dönüşebileceğini ifade etti. Külter, “Böyle bir balı burada ürettiğimiz için, insanlara faydamız dokunduğu için çok mutluyum” dedi.