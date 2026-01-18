Kurşunlar yerini çiçeklere bıraktı! Şırnak’a atanan öğretmenler havalimanında çiçeklerle karşılandı

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanındaki coşkulu karşılamanın ardından Cizre’de Dicle Nehri Kenarında bulunan özel bir işletmede öğretmenlere yönelik bir kahvaltı programı düzenlendi. Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü İdris Nas, kahvaltıda genç öğretmenler ve aileleri ile bir araya gelip sohbet etti. Samimi geçen sohbet sonrası konuşan Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü İdris Nas, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline dikkat çekerek, ''Maarif Modelimizi, köklü medeniyet birikimimizden beslenen ve aynı zamanda geleceğin eğitim ihtiyaçlarını gözeten bütüncül bir anlayış olarak değerlendirmenizi istiyorum. Siz değerli öğretmenlerimizin, görev yaptığınız okullarda yalnızca bilgi aktaran değil öğrencilerimize hakikat bilinci kazandıran, sorumluluk duygularını geliştiren ve toplumsal faydayı önceleyen bireyler yetiştiren öncü eğitimciler olacağınıza yürekten inanıyoruz'' dedi.

ÖĞRETMENLER VE AİLELERİ TEŞEKKÜR ETTİ

Bugün, taze bir heyecan ve güçlü bir inançla okullarımızdaki maarif yolculuğuna hep birlikte adım yeni bir adam atacaklarına vurgu yapan Nas, "Yeni öğretmenlerimizle birlikte dolu dolu geçecek bir döneme başlıyor, öğrenmenin sınırsız dünyasında yeni keşiflere, ilham veren başlangıçlara ve umut dolu yarınlara yürüyoruz. Her adımda daha iyisini hedefleyerek azimle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ilimize yeni atanan her bir meslektaşımıza sınıflarında üstün başarılar diliyor, öğrencilerimize ise aydınlık ve umut dolu bir gelecek temenni ediyoruz'' diye konuştu.

Şırnak’a yeni atanan öğretmenler ve aileleri ise gösterilen ilgi ve alakadan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü İdris Nas’a teşekkür etti.