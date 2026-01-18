  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suriye'nin petrol sahası! Deyrizor, PKK-SDG'den kurtarıldı Tası tarağı toplayıp kaçan YPG/SDG 'seferberlik' ilan etti Suudi Arabistan'dan Trump'a telefon: 'Sakın vurma!' Domuzlar diktatoryasının iflas beyannamesi! Londra'da çatırdayan sistemi itiraf etti Şehit ailesinin dramı devletin şefkat eliyle sona erdi Veysel çekil bir kenara, metresi gölgeleme! Sanal bahis baronu büyük şeytan Veysel Şahin'in paralarını mı aklıyorlar? Gazeteci Zafer Şahin gizli Ak Parti propagandası yapan CHP’li o belediye başkanının kim olduğunu açıkladı. Sanal kumar Türkiye'yi çökertiyor! Aşiretler Deyrizor'da doğalgaz ve petrol sahalarını ele geçirdi
Gündem Kurşunlar yerini çiçeklere bıraktı! Şırnak’a atanan öğretmenler havalimanında çiçeklerle karşılandı
Gündem

Kurşunlar yerini çiçeklere bıraktı! Şırnak’a atanan öğretmenler havalimanında çiçeklerle karşılandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kurşunlar yerini çiçeklere bıraktı! Şırnak’a atanan öğretmenler havalimanında çiçeklerle karşılandı

Önceki yıllarda sık sık terör örgütünün öğretmenleri şehit ettiği haberleri ile gündeme gelen Şırnak'ta öğretmenler artık çiçeklerle karşılanıyor. İl Milli Müdürü İdris Nas, kente yeni atanan ve aileleriyle birlikte kente gelen öğretmenleri Şerafettin Elçi Havalimanında çiçeklerle karşıladı.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanındaki coşkulu karşılamanın ardından Cizre’de Dicle Nehri Kenarında bulunan özel bir işletmede öğretmenlere yönelik bir kahvaltı programı düzenlendi. Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü İdris Nas, kahvaltıda genç öğretmenler ve aileleri ile bir araya gelip sohbet etti. Samimi geçen sohbet sonrası konuşan Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü İdris Nas, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline dikkat çekerek, ''Maarif Modelimizi, köklü medeniyet birikimimizden beslenen ve aynı zamanda geleceğin eğitim ihtiyaçlarını gözeten bütüncül bir anlayış olarak değerlendirmenizi istiyorum. Siz değerli öğretmenlerimizin, görev yaptığınız okullarda yalnızca bilgi aktaran değil öğrencilerimize hakikat bilinci kazandıran, sorumluluk duygularını geliştiren ve toplumsal faydayı önceleyen bireyler yetiştiren öncü eğitimciler olacağınıza yürekten inanıyoruz'' dedi.

ÖĞRETMENLER VE AİLELERİ TEŞEKKÜR ETTİ

Bugün, taze bir heyecan ve güçlü bir inançla okullarımızdaki maarif yolculuğuna hep birlikte adım yeni bir adam atacaklarına vurgu yapan Nas, "Yeni öğretmenlerimizle birlikte dolu dolu geçecek bir döneme başlıyor, öğrenmenin sınırsız dünyasında yeni keşiflere, ilham veren başlangıçlara ve umut dolu yarınlara yürüyoruz. Her adımda daha iyisini hedefleyerek azimle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ilimize yeni atanan her bir meslektaşımıza sınıflarında üstün başarılar diliyor, öğrencilerimize ise aydınlık ve umut dolu bir gelecek temenni ediyoruz'' diye konuştu.

Şırnak’a yeni atanan öğretmenler ve aileleri ise gösterilen ilgi ve alakadan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü İdris Nas’a teşekkür etti.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ilde fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor! Hindistan’dan işçi getirdiler
Yerel

O ilde fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor! Hindistan’dan işçi getirdiler

Kütahya’da fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor. Kütahya Valisi Musa Işın, “Bazı firmalar köy köy dolaşarak, minibüslerle anons yaparak iş..
Gazeteci Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na ‘Kul Hakkı’ Ayarı: ‘Biz sizin fonladığınız o gazeteci kılıklı şahıslardan değiliz’
Gündem

Gazeteci Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na ‘Kul Hakkı’ Ayarı: ‘Biz sizin fonladığınız o gazeteci kılıklı şahıslardan değiliz’

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun, eşine yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarını dile getiren gazetecileri "kul hakkı yemekle" suçla..
PYD Eş başkanı SDG’nin sürülmesini Türkiye’ye bağladı Suriye’yi Şam değil Türkiye yönetiyor
Gündem

PYD Eş başkanı SDG’nin sürülmesini Türkiye’ye bağladı Suriye’yi Şam değil Türkiye yönetiyor

İki gün önce Suriye’nin Halep’i Türkiye ile birlikte temizlediğini iddia eden PYD Eş Başkanı Xerib Hiso, bugün de canlı yayında Suriye’nin Ş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23