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Aktüel Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yeni yılı Mehmetçik ile karşıladı:
Aktüel

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yeni yılı Mehmetçik ile karşıladı:

"İlimizde terörist sayısı 100'ün altına indi. Bir yıl içinde 70'in üzerinde terörist etkisiz hale getirildi"

Yeniakit Publisher
2020-12-31 23:30:53 -
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yeni yılı Mehmetçik ile karşıladı:

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yeni yılı, 23. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı Milli Taburu Elmalı Üs Bölgesi'nde nöbet tutan Mehmetçik ile karşıladı.

Vali Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan ile geldiği üs bölgesinde incelemelerde bulundu.

Güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlarla ilgili bilgi alan Pehlivan, Mehmetçikle yemek yedi.

Yeni yılı Mehmetçik ile yeni yılı karşılayan, telsizle kulelerdeki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı ve görevlerinde başarılar diledi.

Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılı güvenlik güçlerini ziyaret ederek geçirdiklerini belirterek, güvenlik güçlerince yıl içerisinde terörle yoğun bir mücadele verildiğini söyledi.

"Güvenlik güçlerimiz yıl içinde 12 ay boyunca çalışmalarına sürdürdüler, çok başarılı operasyonlar ve neticeler elde edildi." diyen Pehlivan, şöyle devam etti:

"İlimizde jandarma, emniyet ve güvenlik korucularımız bu operasyonlarda üst düzey vazife ortaya koydular. İlimizde terörist sayısı 100'ün altına indi. Bir yıl içinde 70'in üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Sizin de takip ettiğiniz üzere terör örgütüne katılım sıfır noktasına yaklaştı. Katılımlar yok denecek kadar az. Bu konuda biliyor ve görüyoruz ki vatandaşımızın da teveccühü üst düzeydedir. Vatandaşların huzur ve güvenli bir yıl geçirmeleri için bütün güvenlik güçlerimiz görevinin başındadır."

Pehlivan, yeni yılın Türk milletine sağlık ve esenlik getirmesini diledi.​​​​​​​

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