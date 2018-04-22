Sırlarla dolu köyün gizemli Evliyası!

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Çiçekyayla Köyü'nde türbesi bulunan evliyayla ilgili bir çok söylenti dilden dile yayılıyor.

ŞEYH ŞABAN-I VELİ'NİN KARDEŞİ Mİ?

Köy sakinlerinden ve aynı zamanda köyün eski İmamı Bahattin Kök, gazetemize türbede yatan zaatla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahattin Kök, burada yatan zaatla ilgili en öne çıkan söylentinin Kastamonu'da yatan ve Anadolunun 4 manevi bekçisinden biri olan Şeyh Şaban-ı Veli'nin kardeşi olduğunu söyledi. Köyün eski imamı Kök bu yüzden kitabede Şeyh Şaban-ı Veli isminin yazılmış olabileceğini belirtti. Kök, aynı zamanda köylerinde yatan evliyanın Şeyh Şaban-ı Veli'yle beraber hacca gittiği söylentisine de inanıldığını söyledi.

DEFİNECİLERİN GÖZÜ BURDA

Çok eski bir tarihi olan köyde define avcıları bir çok kazı yapmış. Define avcılarının türbeye gözü diktiğini söyleyen Bahattin Kök, "Buna izin vermeyiz ama yetkililerden de yardım istiyoruz" dedi.

KÖYLÜLER BİMER'E VE VALİLİĞE BAŞVURDU

Köylerinde yatan evliyanın kim olduğunu merak eden Yunus Kök Bimer ve Kastamonu Valiliği'nden yardım istediğini anlattı.Yunus Kök Kastamonu Müftülüğü'nün çalışma başlattığını ve yakın zamanda sonuca ulaşılacağı bilgisinin kendilerine verildiğini söyledi. Kök, "Köyümüzde yatan evliya Candaroğulları zamanında buraya yerleşmiş.Yaklaşık 800 yıllık bir tarihi var. Anadolu'nun ilk evliyalarından sayılabilir. Bizimle paylaşılan bilgiler şimdilik bunlar" dedi. Kök ayrıca konuyla Kastamonu'da yatan Şeyh Şaban-ı Veli için çalışmalar yapan Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı'nın da konuyla ilgilendiğini söyledi.

CAMİYİ KİM YAPTI

Çiçekyayla Köyü sakinleri köylerinde bulunan ve türbeyle aynı ismi taşıyan Şeyh Şaban-ı Veli Camii'nin kim tarafından hangi tarihte yaptırıldığınıda bilmiyor. Köy sakinleri bu caminin ağaçlarının geyikler tarafından taşındığına inanıldığını söylediler.

CAMİ ONARILMIŞ

Köylülerin ifadesiyle bölgenin ilk camisi olan Şeyh Şaban-ı Veli Cami yakın zamanda restore edilmiş. Kışın soğuk geçtiğini anlatan köylüler bundan dolayı birazda yanlış biçimde dış cepheye siding kaplama yapıldığını anlattılar. Caminin içi ise eskime ahşap yapılmış.

MÜFTÜLÜK ARAŞTIRMADAN TARİH YAZMIŞ

Yapılış tarihi ve kim tarafından yapıldığı bilinmeyen caminin çevrede ki tüm köylere merkez camilik yapmış bir cami olduğunu söyleyen köylüler Bozkurt Müftülüğü'nün araştırmadan Şeyh Şaban-ı Veli Camii'nin kitabesine 1950 yazdığını iddia ettiler.