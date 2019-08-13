Şirketlerden enerji dolu kazançlar

Stratejik yatırımlarıyla öne çıkan enerji firmaları ve grupları, güçlü mali yapılarıyla da dikkat çekiyor. Mega projeleri devreye alarak büyümenin önünü açan bu firmalar ve gruplar gelirlerine gelir ekliyor.

Trendler takip ediliyor

Hem üretimlerini hem de satışlarını önemli oranda artıran Enerjisa, Aksa, Petkim, Akfen Yenilenebilir Enerji, Alpet ile Ergaz & Bluepet gibi dev şirketlerin bilançoları, yeni yatırımları ve hedefleri şu şekilde:

-Sabancı Holding ve Alman E.ON iştiraki Enerjisa Enerji, senenin ilk yarısında 466 milyon lira net kâr elde etti. Şirket, faaliyet gelirlerini ise yüzde 32 artırarak 2 milyar 268 milyon liraya taşıdı.

-Enerjisa Enerji CEO’su Ziya Erdem, 2019’un ilk altı ayının kendileri için iyi geçtiğini belirtti. Erdem, makroekonomik trendleri ve regülasyonları yakından takip ettiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: “Çevik yönetimimizle yeniliklere esnek bir şekilde adapte olarak, stratejimizi tekrar oluşturabilecek yeteneğe sahibiz. Gelirlerde sürekli güçlü büyüme ve azalan bir borçluluk eğilimi kaydediyor olmamız sayesinde zorlu piyasa koşullarında hem yerel hem de uluslararası yatırımcılara cazip bir yatırım teklifi sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda ikinci çeyrekte güçlü gelir ve nakit performansı elde ettik.”

Kârda üç haneli artış

-Kazancı Holding bünyesinde bulunan Aksa Enerji’nin net kârı ilk altı ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 170 artarak 229 milyon liraya ulaştı. Firmanın Afrika’da yer alan santrallerinden elde edilen 727,6 milyon lira ciro, bilanço kârında etkili oldu.

Aksa Enerji CEO’su Cemil Kazancı, Afrika yatırımlarının ve verimliliği arttıran adımlarının mali tablolarına olumlu katkı yaptığını dile getirdi. Son dört yılda borçlarını 203 milyon dolar düşürdüklerinin altını çizen Kazancı, “Türkiye ve yurtdışı operasyonlarımızda hacimden ziyade kârı merkeze alıyor, sürdürülebilir büyüme stratejimizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Üretim rekoru kırdı

-SOCAR Türkiye iştiraklerinden Petkim, en iyi ilk altı ayını geçirerek üretim rekoru kırdı. Net satışlarını 5,9 milyar liraya, FAVÖK rakamını 890 milyon liraya çıkarttı. Genel Müdür Anar Mammadov, üretim seviyelerini arttıracak bir strateji uyguladıklarına dikkat çekerek, şunları kaydetti: “2019 dijital dönüşümün meyvelerini aldığımız bir dönem oluyor. Dijitalleşme ekibimiz şu ana kadar 40’ın üzerinde proje yürüttü. Bu projeleri makine öğrenmesi, yapay zekâ, görüntü tanıma, robotik süreç otomasyonu gibi teknolojileri kullanarak hayata geçirdik. Etilen Fabrikamızda uyguladığımız Etilen Fırın Optimizasyon Modeli (EFOM) Projesi bunlardan biri. Proje sayesinde eskiden haftada bir kez yapılan 8 fırın çalıştırma senaryosu yerine artık her 15 dakikada bir 54 milyar senaryo üretebiliyoruz. Bütün bu senaryolardan için en verimli olanını seçerek uyguluyoruz. Bu projelerin faydalarını finansal sonuçlarımızda somut olarak görüyoruz.”

Kritik öneri

-Çok ortaklı kuruluşlardan Ergaz & Bluepet de 2019’da önemli oranda büyümeyi esas alıyor. 2019’da Ergaz olarak yüzde 20 satış artışı ve Bluepet olarak 60 bin ton satış öngördükleri bilgisini veren Genel Müdür Abubekir Yağız, şöyle konuştu: “Yetkili mercilerden bu noktada kayıtdışı faaliyetlerin engellenmesini ve etkin denetim yapmalarını talep ediyoruz. Akaryakıtta vergi kaçağını önlemek için de KDV’nin yüzde 1’e indirilmesini, indirilen bölümün ÖTV’ye eklenmesini öneriyoruz.”

Yatırım hamlesi sürüyor

-Büyümeye ve gelirlerini arttırmaya devam eden Akfen Yenilenebilir Enerji, üretime odaklanıyor. Şirket, bu çerçevede Van Gölü kıyısındaki üçüncü güneş santrali PSI Engil’i hizmete sundu. Santralin gücü 13 megawatt (MW) olarak ilan edildi. PSI Engil, Akfen Yenilenebilir Enerji’nin 24 MW’lık Omicron Erciş ve Omicron Engil’le birlikte bölgede devreye aldığı üçüncü projesi oldu. 66 milyon dolar yatırıma sahip üç güneş enerji santrali projesindeki toplam güç ise 37 MW’ı buldu. PSI Engil yatırımıyla kurulu güç 480 MW’a dayandı. Bunun 108 MW’lık önemli kısmını güneş oluşturdu.Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeline sahip en yüksek illerinden Van’da işletilecek olan Omicron Erciş ve Engil ile PSI Engil santralleri Van Gölü’nün yanı başındaki toplam 600 dönümlük arazi üzerinde bulunuyor. Yıllık 60 gigawatt/saat (GW/h) elektrik üretmesi beklenen santraller, 25 bin 804 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salınımını engelleyecek.

66 milyon dolara mâl olan santraller sayesinde Van önemli bir ekonomik değere kavuşurken, 80 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacı tamamen yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak.

Yabancıların radarında

-Güçlü bayi ağı ve artan müşteri adediyle öne çıkan enerji sektörünün önde gelen oyuncularından Alpet, yabancı yatırımcıların iştahını kabartıyor. Yatırımcılar, firmanın tamamını ya da belli bölümünü satın almak için girişimlerde bulunuyor. Alpet Genel Müdürü Ali Murat Yeşilyurt, daha da büyümek ve sermayelerini arttırmak için yabancı ortakla yola devam edeceklerini söyledi. Jet yakıtı alanında büyümeyi hedeflediklerini anlatan Yeşilyurt, hava satışlarında ön planda olduklarına işaret etti. Bayi sayısını 400’den 420’e, satış miktarını 570 bin metreküpten yaklaşık 600 bine yükselteceklerini aktaran Yeşilyurt, “Hava satışlarında birinci, denizde ise üçüncü konumdayız. Bu sene Kosova ve Makedonya’da bayi ağımızı genişletmeyi planlıyoruz. KKTC’de 54, Arnavutluk’ta ise 55 akaryakıt bayimiz var” açıklamalarında bulundu.