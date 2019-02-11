Şirketler vade farksız kampanyalara odaklandı! Otoda faizli satış durdu

Otomotiv pazarında geçen yılın ikinci yarısında başlayan ve ÖTV indirimine karşın bu yılın ocak ayında da devam eden azalış dikkati çekerken, söz konusu düşüşün özellikle yüksek faiz oranları ve kurdaki hareketlilikten kaynaklandığı belirtiliyor. Şirketler, yüksek faizden kaynaklanan daralmayı vade farksız satış kampanyaları ile aşmaya çalışıyor.

ÖTV indirimi sektöre destek verdi

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce, 2018’in 3. çeyreğinde de kur atağının makro göstergeleri bozduğunu ve 3. çeyreğin yüzde 50 civarında daralmayla geçtiğini söyledi. Erce, “Hatta eylül-ekim aylarında küçülme yüzde 70’leri aştı. Bu süreç içerisinde hükümetimiz, sektörümüzün yanında oldu ve Kasım 2018 itibarıyla ÖTV’de bir indirime gitti. Bu destek sayesinde otomotiv pazarı yılı 640 bin adet seviyesinde kapattı” dedi.

“2019 dengelenme yılı”

2019’un bir dengelenme yılı olarak görüldüğüne işaret eden Erce, şunları kaydetti: “Şu anda ÖTV indiriminin olumlu katkısı olmasına rağmen faizlerin yüksek seyri maalesef en önemli iki olumsuz etkenden biri. Yani, bir tanesi dengelenme sürecindeki ekonomik aktivitenin yavaşlaması, ikincisi de yüksek faiz oranları...”