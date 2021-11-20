Şirketler sürdürülebilirliği eksene oturtuyor

Paris İklim Anlaşması 10 Kasım’da Türkiye’de yürürlüğe girmişti. Ülkenin 2050 için net sıfır emisyon taahhüdünde bulunduğu anlaşma ekonomi paydaşlarını sürdürülebilirlik çalışmalarına hız vermeye sevk ediyor. Köklü holdingler ve şirketler de bu çalışmalarda ön planda olmak için yarışıyor.

Ekosisteme saygılı üretim

D’S Damat ve Damat Tween markalarıyla bilinen Orka Holding tarafından global bir marka olmanın yanı sıra gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak amaçlanıyor. Sürdürülebilirlik hedefleri bir sorumluluk olarak görülüyor. Nitekim holding tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada “Giresun’da bulunan fabrikalarımızda karbon salınımını sınırlamaya yönelik faaliyetlerimize ön ayak oluyor. Gayemiz, 2025 yılı sonunda koleksiyonlarımızın yüzde 80’ini sürdürülebilir kumaşlardan üretiyor olmak” ifadelerine yer veriliyor.

Geri dönüşüme önem veriyor

Orka Holding Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, pandemi sonrası süreçte insanların satın alma tercihlerinin sürdürülebilirlik ve doğaya saygıdan dolayı farklı hassasiyetler kazandığını dile getiriyor. Orakçıoğlu, şunları kaydediyor: “İnsanlar, hem ürün hem de topluma katkı arzu ediyor. Sağlık ve hijyene olan ihtiyaç da artıyor. Ürünün değerini iyi anlatmamız gerekiyor. İnsanların en fazla gülmeye ve umuda ihtiyaçları var.

Biz de bu anlayışla geri dönüşüme, sürdürülebilir geleceğe odaklanıyoruz. Onlarca pet şişeden takım elbise üretiyoruz. Üretim standartlarında daha az kaynak kullanımı sağlıyoruz. Doğa dostu ve sürdürülebilir tasarımlarımızla dikkat çekiyoruz. Doğaya bırakılan pet şişelerin toplanarak eritilmesiyle üretilen yeni nesil ipliklerimizle takım elbiselere, yeleklere, ceketlere ve pantolonlara hayat veriyoruz.

Beklentilere yanıt

Çevreye duyarlılık ve geri dönüşüm en önemli gündem haline geliyor. Biz de tüm markalarımızla geleceğin duyarlı müşterilerine ve onların yeni nesil beklentilerine cevap vermeye hazırlanıyoruz.”

Departman da kuruldu

Orka Holding Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu da koleksiyonlarının yüzde 30’unun geri dönüşümden oluştuğunu aktarıyor. Orakçıoğlu, “2020’den itibaren koleksiyonlarımızda geri dönüşüme kazandırılan atık pet şişelerinden elde edilen iplikler kullanıldı. Üretimden tasarıma, lojistikten muhasebeye kadar tüm süreçlerde kaynak kullanımını azaltmak üzere sürdürülebilirlik departmanını kurduk” diyor.

Tasarımlara da yansıyor

Damat Tween, örme gömleklerden trikolara, her stile uyan jogger pantolonlardan özel tasarımlı deri cüzdanlara, çantalara ve aksesuarlara kadar birbirinden güzel parçaları beğeniye sunuyor. Son zamanlarda hayatımızın en önemli parçası haline gelen geri dönüşüm markanın tasarımlarında hayat buluyor. Damat Tween’in sürdürülebilir üretim yöntemleriyle plastik pet şişelerden üretilen ipliklerden dokunan kumaşların yanı sıra oluşturulan sürdürülebilir kapsül koleksiyonundaki pantolon, ceket ile takımlar müşterilerini bekliyor. Her zevke ve bütçeye hitap eden koleksiyonlara Damat Tween mağazalarından ve damattween.com’dan ve Damat Tween mobil uygulamasından ulaşmak mümkün.