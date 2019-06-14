Şirketler 2019 yılında mali denetimi artırdı

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar ve dünya genelinde baş gösteren ekonomik daralma, şirketlerin mali denetimleri sıkılaştırmasına ve finansal yönetimi önceliklendirmesine neden oldu.

Türkiye’nin önemli danışmanlık şirketlerinden Universal Partners’ın yaptığı açıklamaya göre, 2019 yılında şirketlerin danışmanlık taleplerinde yüzde 30 artış yaşandı. 2019’da en çok talep artışı yaşanan mali alanlar ise vergi, bağımsız denetim ve iç denetim hizmetleri oldu.

Mali denetimlerin artmasının şirketlerin geleceği için hayati öneme sahip olduğunu belirten Universal Partners Yönetim Kurulu Başkanı Yafes Pehlivan, "Şirketlerin, ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini belirterek, böyle dönemlerde şirketlerin mali yapılarına dönük iyileştirme çalışmalarının ve denetimlerin artması gerekiyor. Özellikle mali düzenlemelerde, alanında uzman isimlere başvurulması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Serbest muhasebe, mali müşavirlik, vergi danışmanlığı ve bağımsız denetim konularında deneyimli bir ekiple çalıştıklarını belirten İcra Kurulu Başkanı S.M.M.M Hüseyin Kaya ise "2013 yılında bir hayal ile çıktığımız yolda, bugün 170 kişilik bir ekiple ilerliyoruz.7 grup şirketimiz, Avrupa standartlarında hizmet sunuyor. Hali hazırda 50’si Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında yer alan toplamda bin 200 şirkete hizmet veriyoruz ve 29 milyon TL’lik grup ciromuzla kurduğumuz hayallere emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Universal Partners’a üst düzey transfer

Ayrıca; 18 yılı aşkın süredir üst düzey yöneticilik ve danışmanlık görevlerinde bulunan Mustafa Köksoya, Haziran ayı itibarıyla Universal Partners ailesine katıldı. Köksoya, Universal Partners’da İcra Kurulu Üyeliği’ne getirilirken aynı zamanda Universal Partners bünyesinde yer alan Universal Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin Yönetici Ortağı olarak faaliyetlerini sürdürecek. Sosyal güvenlik, mali tahlil ve raporlama, hata ve hile denetimleri, konkordato, iş hukuku, sosyal sigortalar, genel sağlık sigortası kanunu, şirket birleşme ve bölünme konularında uzmanlaşan S.M.M.M Mustafa Köksoya, muhasebe sistemlerinin kurulumu ve Avrupa standartlarına geçiş süreçleri ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.