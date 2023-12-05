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Gündem Şirketine kayyım atanan fenomen Eylül Öztürk'ten klasik savunma
Gündem

Şirketine kayyım atanan fenomen Eylül Öztürk'ten klasik savunma

Yeniakit Publisher
2023-12-05 17:37:00 -
Şirketine kayyım atanan fenomen Eylül Öztürk'ten klasik savunma

Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik başlatılan soruşturma genişletilerek devam ediyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat'ın 2019 yılında "şampiyonlar ligi" açıklamasıyla paylaştığı fotoğraftaki fenomenler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Eylül Öztürk dahil 12 kişinin şirketlerine kayyım atandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Öztürk klasik bir savunma yaptı.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen, Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında dava dosyasına sonradan eklenen ve 'Şampiyonlar Ligi' adıyla paylaşılan fotoğraf karesinde bulunan 12 fenomenin şirketine kayyım atandı.

'İşimize devam ediyoruz'

Kararın ardından Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Eylül Öztürk, şu klasik ifadeleri kullandı:

"Söz verdiğim gibi sizi gelişmelerden haberdar etmek istedim tekrar. Kayyum ile ilgili haberleri ben de sizin gibi buradan okudum. Diğer haberler gibi bu haberi de basından öğrendik. Avukatlarımızla da konuştum ve ticaret sicilinde yayınlanmasını bekleme sürecindeyiz şu anda. Henüz yayınlanan bir şey yok ama muhtemelen birkaç gün içinde yayınlanacaktır diye düşünüyorum. Avukatlarımız da bu konuda savcılığa dilekçe verecekler. Bu esnada işimizde herhangi bir aksama yok, biz aynen işimize devam ediyoruz. Basında çıkan her bir haberden sonra biraz daha üzülüyorum tabi, tam olarak neyle suçlandığımı bile bilmiyorum çünkü. Ama her şeye rağmen sürecin işlemesi ve geçen her bir sürenin lehimize olacağını düşünüyorum. Çünkü inanın bu şekilde belirsizlikler ve ithamlar içerisinde devam etmek inanın hiç kolay bir şey değil. O yüzden beni tek motive eden şey önce ailemin varlığı ve sağlığı sonra bu süreçte ona yazılıp çizilen şeye rağmen sizlerin desteği. Ama sürecin de hızlı işlediğini gördükçe içim umutla doluyor."

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