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Şirket ortakları kendi şirketlerinde SSK’lı olamaz

Murat Özdamar, şirket ortaklarının sigortalı olması konusuna ilişkin gazetemize yöneltilen soruyu cevapladı.

01 Ekim 2019 Salı 13:33
Şirket ortakları kendi şirketlerinde SSK’lı olamaz

Soru: 17 yıldan bu yana SSK sigortalısı olarak çalıştığım limitet şirket işyerimizden üç ay önce yüzde 25 oranında hisse aldım. Halen bu işyerinde SSK’lı olarak çalışıyorum. Üç gün önce SGK bana Bağ-Kur sigorta kaydı açıldığını ve Bağ-Kur borcu bulunduğunu belirten yazı gönderdi. Benim SSK sigortam geçersiz mi olacak. Ne yapmalıyım. Ahmet D.

Cevap: 5510 sayılı Kanunu hükümlerine göre bir işveren yanında iş sözleşmesiyle çalışan veya diğer bir ifade ile işverenin emir ve talimatı altında ücret karşılığı emeğini sunan işçiler SSK sigortalısı oluyor. Kendi nam ve hesabına çalışan yani, vergi mükellefi olan, tarımsal faaliyette bulunup ilgili kuruluşlara kayıt yaptıran, limitet şirket ortağı olan ve anonim şirketin ortağı olup aynı zamanda da yönetim kurulu üyeliğine seçilenler ise Bağ-Kur sigortalı sayılıyor. Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılan kişiler şayet aynı zamanda başka bir işveren yanında SSK sigortalısı olarak çalışıyor iseler SSK sigortalısı oldukları dönemler içinde Bağ-Kur sigortalılıkları askıya alınıyor. Bu durumdaki kişilere Bağ-Kur hizmeti verilmediği gibi Bağ-Kur prim borcuda çıkarılmıyor. Ancak Bağ-Kur sigortalısı olması gereken şirket ortakları, ortağı bulundukları işyerlerinden SSK sigortalısı bildirilemiyorlar, bildirilse dahi SSK sigortalılığı geçerli sayılmıyor. Ortağı olduğunuz işyerinden kendinizi boş yere SSK’lı bildirtmeyin. Ortak olduğunuz tarihten sonrası SSK primlerinin iptali yapılarak Bağ-Kur borcuna aktarımının yapılmasını talep edin.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 13:33
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  7. Benim SSK sigortam geçersiz mi olacak
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  10. Bağ-Kur sigortalı
  11. Bağ-Kur
  12. Bağ-Kur prim borcu

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