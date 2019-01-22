Sirkeden kaçınmanız gereken yerler

Kimyasal kullanmamak için ev temizliğinde sirke kullanmanızı sık sık öğütlüyoruz. Sadece ev temizliğinde değil, ağız içi ve diş temizliğinde de elma sirkesini ne kadar methettiğimizi takip eden okurlarımız hatırlar.

Artık yer silmeden çamaşır makinesinde yumuşatıcı olarak kullanmaya, dibi tutmuş tencereleri temizlemeye kadar daha birçok şeyde okurlarımız elma sirkesi kullanıyor.

Ancak ev temizliğinde bazı yerlerde sirke yarar sağlamıyor. Aksine zarar verebiliyor. Neler meselâ?

Granit ve mermer mutfak tezgâhları

Sirke granit ve mermer yüzeylere zarar verebilir, mutfak tezgâhınızın üzerinde lekelenmeler oluşmasına yol açabilir.

Ütüdeki yanık lekeleri

Bayanların korkulu rüyası haline gelen ütü üzerine yapışmış yanık lekelerinde sirke ve tuz kullanımı oldukça yaygın. Ancak buharlı ütülerin tabanındaki delikler yabancı maddelerin içerideki elektrik aksamına sızması için oldukça elverişli yerlerdir. Bu sebeple buharlı ütü temizliğinde sirke ve tuz kullanmaktan kaçının.

Çelik tencere, bıçak, çatal, kaşık

Eğer çelik ve kromajlı mutfak eşyalarınızda sirke kullanırsanız, yararı değil zararı olur. Bunların kararmasına yol açar.

Parke zeminler

Parke yüzeyleri parlatmak için çoğu ev hanımı yer silme suyunun içerisinde sirke koyar. Ancak bu durum oldukça yanlış. Çünkü sirke parke zeminlerin renginin ağarmasına sebep olabilir.

Kan, çimen, mürekkep lekesi

Bu tarz inatçı lekelerde, sirkeyle müdahale etmekten vazgeçin. Çünkü sirkeyle müdahale ettiğiniz takdirde leke daha derine inecek, lekenin çıkması imkânsızlaşacaktır.

Yumurta lekesi

Diyelim ki yumurtayı yere düşürdünüz ve her yere bulaştı. Temizlemek için sakın eliniz sirkeye uzanmasın. Zira sirke yumurta lekesinin daha koyulaşmasını sağlar ve lekenin çıkmasını daha zor hale getirir.

Gelelim birkaç yeni faydasına

Fakat bunlar haricinde sirkeyi gönül rahatlığı ile birçok alanda kullanabilirsiniz.

Genel olarak mikrodalga fırınların içerisi yoğun sıcaklıktan dolayı kurumuş kirler ile kaplanır. Bu kirlerden kurtulmak için çeyrek su bardağı elma sirkesi ve bir su bardağı su karıştırılarak cam bir kab ile mikrodalga fırın içerisine konularak fırının yüksek kuvvette çalıştırılması sağlanır. Oluşan sirke buharı kirlerin yumuşamasını sağlar ve bu sayede mikrodalga fırın kolayca temizlenir. Aynı işlemi fırınlarınız için de yapabilirsiniz.

Bulaşık makinesinde

Piyasada satılan kimyasalları kullanmak yerine, bir bardak sulandırılmamış elma sirkesini bir kap içerisinde makineye koymak ve makineyi deterjan koymadan çalıştırın.

Camları ve porselenleri parlatmak için de sirke kullanmak yeterlidir. Parlatıcı kısmına eklenen sirke bulaşıkların oldukça güzel şekilde parlamasını sağlamaktadır.

Banyo temizliğinde

Banyo seramiklerini ve derz aralarını temizlemek için, 4 litre su içerisine yarım bardak elma sirke, yarım bardak amonyak ve bir miktar boraks konularak, bezle silin. Amonyak burada tehlikeli maddedir. Onun için dikkatli olmalısınız. Solursanız, bayılabilirsiniz.

Helâ taşlarında, klozetlerin en dip bölgelerindeki kirlerden kurtulmak için klozetin içerisine 2 bardak sirke döküp sabaha kadar bekletin. Sifonun çekilmesinin ardından klozetin temizlenecektir. Hela taşlarına da geceden sirkeli bezler serin. Sabah kolayca temizlenir.

Çamaşır Temizliğinde

Her yıkamada bir bardak elma sirkesi eklenen çamaşırların daha yumuşak ve daha temiz olduğu göreceksiniz. Asla renklilere göre çamaşır suyu, yumuşatıcı falan kullanmayın, Hiç gerek yok. Bu şekilde yıkanan beyaz çamaşırların daha da beyazladığı, renkli çamaşırların ise daha canlı renklere sahip olduğu bilinmektedir.