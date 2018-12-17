Sirke ile gargara diş etlerini güçlendiriyor

Sadece dişleriniz mi; bedeninizin de canlanması için sirke kullanmak aklınıza gelir miydi?.. Evet hem bedenin canlanması, uyuşukluktan silkinmesi ve hem de cildinizin parlaması için son derece basit bir formül var: Bir çay kaşığı sirkeyi dinlenmiş şişe suyuna ilave edin ve yüzünüzü öyle yıkayın. Ayrıca banyo suyuna 3-4 yemek kaşığı sirke döküp içinde 10 veya 15 dakika kaldığınızda bedeninizin canlandığını, uyuşukluğunuzu atıp kendinizi daha zinde hissettiğinizi göreceksiniz.

Sirke ile yapılan bakımın diğer yararları şöyle sıralanabilir:

Küçük kılcal damarlar içindeki kan dolaşımını hızlandırıp cildi nemlendirir.

Antiseptik özelliği sebebiyle enfeksiyona yolaçan bakteri, virüs veya mayaların çoğalmasını engeller.

Cilt yüzeyindeki aşırı yağlı bezeleri azaltır.

Deride pullanma veya soyulma sorunlarına karşı etkilidir.

Ateş düşürücüdür.

Vücuda sakinlik ve ferahlık verici en zararsız maddedir.

Ferahlatıcı kokusu sayesinde, baygınlıklarda hastayı uyandırıcı tesire sahiptir.

Kanı sulandırır.

Safrayı keserek, safra akıntısını düzenler.

Kanamaları kısa zamanda kestiği bazı kaynaklarda belirtilmektedir.

Sirke suyuna batırılmış bir parça şeker, yavaş yavaş emilirse, hıçkırıkların giderilmesine yardım eder.

Sinemekiyle kaynatılıp içildiği takdirde, kabızlığa iyi gelir.

Sadece sirkeli salça yapılmaz ki..

Sirke, sirkeli salça yapımında da kullanılır. Salata çeşnisidir. Müthiş bir temizlik maddesidir. Evet, bunlar doğru. Fakat onun en pahalı saç kremlerinden daha iyi sonuç verip onları parlattığını ya da sivrisinek ısırıklarına karşı iyi geldiğini biliyor muydunuz?

Sirke sağlığımızın en iyi dostu, en değerli yardımcısıdır.



Sirke, anemiye karşı birebir olan demir, B12 vitamini ve folik asidi, vücudun kolayca emebileceği bir formda barındırır. Günde bir defa ılık ballı suyun içinde bir tatlı kaşığı elma sirkesi koyup içmeniz yeterlidir.

Astım ve solunum hastalıklarında bal (doğal, işlenmemiş ve ısıtılmamış olmalı) ve elma sirkesi karışımı iyi sonuç vermektedir. Buğday balı daha etkili olabilmektedir.

Bir kaşık sirke bir kaşık balla karıştırılıp ılık suya eklenir. Günde 3-4 defa içilir.

Ateşiniz mi var? Bir ölçü sirkeyi beş ölçü suyla karıştırın. Bu karışımı kompres yapmak ve sarmalamak için kullanın. Bu sirkeli su, yüksek ateşle yanan kimseyi rahatlatacağı gibi, vücuttaki toksinlerin deri yoluyla atılmasını sağlayacaktır.

Varislere karşı elma sirkesi emdirilmiş bir bezle sararak yukarı kaldırıp dinlendirin.