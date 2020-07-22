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Dünya

Sirenler çalmaya başladı, tsunami uyarısı yapıldı! ABD eyaleti Alaska'da 7,8 şiddetinde deprem

ABD eyaleti Alaska'da yerel saatle 06.12'de 7,8 şiddetinde deprem meydana geldiği açıklandı. Deprem sonrası bölgede tsunami uyarısı anlamına gelen sirenler çalmaya başladı. Depremin yaklaşık 805 kilometre uzaklıktan hissedildiği de kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 10:13:00 - 2020-07-22 10:33:42

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eyaleti Alaska Yarımadası'nda 7,8 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 06.12'de gerçekleşen depremin merkez üssü Perryville bölgesi olarak açıklanırken, depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

805 km uzaklıkta hissedildi

Bölgede yaşayanlar için tsunami uyarısı yapıldı.

7,8 şiddetindeki depremin yaklaşık 805 kilometre uzaklıktaki Anchorage kentinde de hissedildiği bildirildi.

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