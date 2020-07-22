Sirenler çalmaya başladı, tsunami uyarısı yapıldı! ABD eyaleti Alaska'da 7,8 şiddetinde deprem
ABD eyaleti Alaska'da yerel saatle 06.12'de 7,8 şiddetinde deprem meydana geldiği açıklandı. Deprem sonrası bölgede tsunami uyarısı anlamına gelen sirenler çalmaya başladı. Depremin yaklaşık 805 kilometre uzaklıktan hissedildiği de kaydedildi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eyaleti Alaska Yarımadası'nda 7,8 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 06.12'de gerçekleşen depremin merkez üssü Perryville bölgesi olarak açıklanırken, depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.
805 km uzaklıkta hissedildi
Bölgede yaşayanlar için tsunami uyarısı yapıldı.
7,8 şiddetindeki depremin yaklaşık 805 kilometre uzaklıktaki Anchorage kentinde de hissedildiği bildirildi.