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Siren çalınca kaçacak delik aradılar! Mücahidler ölmek için yarışırken onlar böyle korkuyorlar...

Yeniakit Publisher
2023-10-16 22:05:00 - 2023-10-16 22:36:14
Siren çalınca kaçacak delik aradılar! Mücahidler ölmek için yarışırken onlar böyle korkuyorlar...

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de siren seslerinin duyulması üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görüşmelerini yarıda bırakarak 5 dakika boyunca sığınakta bekledi.

Netanyahu ve Blinken, Hamas’ın Gazze Şeridi’nden attığı roketler üzerine yükselen siren sesleri sonrası görüşmeyi yarıda bırakarak sığınağa indi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller yaptığı açıklamada, Blinken ve Netanyahu’nun 5 dakika boyunca sığınakta kaldığını belirterek, siren seslerinin sona ermesinin ardından görüşmeyi bitirmek üzere başka bir yere geçtiklerini aktardı.

Blinken, İsrail ile başladığı Orta Doğu turu kapsamında Ürdün, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ı ziyaret etmiş ardından yeniden İsrail’e gelmişti.

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Yorumlar

OMUT

Bunlar bir avuç Hamas ordusuna karşı bu kadar korkuyorlarsa İran Türkiye ve birkaç işbirlikçi korkak Araplarda yanlarına alabilseler düşün İsrail kaçacak delik arayacak Amerika dahi Avrupa dahi dermanı olmayacak Lanetli siyonistlerin.

Hulk

İnşallah geberirsiniz
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