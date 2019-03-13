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"Sırbistan'da tarih yazdık"

- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın:"Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda yeni bir tarih yazdık"- "Bu sonuçlar bizleri gelecek adına umutlandırıyor"- "Önümüzde bu kez büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonası var. Bu sene önce Romanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda ardından da olimpiyat kotalarının verileceği Dünya Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyoruz"

13 Mart 2019 Çarşamba 11:32
"Sırbistan'da tarih yazdık"


ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 18 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Başkan Aydın, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Güreşin Türk sporunun lokomotif branşı olduğunu vurgulayan Aydın, "Sırbistan'daki Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, 5 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 18 madalya kazandık. Sırbistan'da tarih yazdık." ifadelerini kullandı.

Aydın, şampiyonada grekoromen, serbest stil ve kadın milli takımlarının önemli başarılara imza attığını belirterek, şöyle devam etti:

"Grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya alarak takım halinde üçüncü olduk. Kadınlarda 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak yine takım halinde üçüncülüğü elde ettik. Serbest stilde ise 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi olduk. Serbest güreşçilerimiz takım halinde ise ikinci sırayı alarak önem bir iş çıkardı. Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda yeni bir tarih yazdık. Bu sonuçlar bizleri gelecek adına umutlandırıyor."


- "Başarı grafiğimizi hep yükselttik"


Altyapıya öncelik verdiklerini anlatan Musa Aydın, bunun karşılığını da şampiyonalarda aldıklarını kaydetti.

Aydın, 23 yaş altı kategorisini ayrıca önemsediklerini dile getirerek, "Bu sporcular önümüzdeki yıllarda ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmeye aday isimler. Burada aldıkları sonuçlar onlar adına da son derece önemli." diye konuştu.

İstanbul'da geçen yıl yapılan Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 17 madalya kazandıklarını hatırlatan Aydın, "Madalya sayımızı bu yıl 18'e çıkardık. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Şampiyonada mücadele eden tüm sporcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana katıldığımız tüm şampiyonalarda başarı grafiğimizi hep yükselttik." şeklinde görüş belirtti.


- Sırada Büyükler Avrupa Şampiyonası var


Musa Aydın, büyükler kategorisinde de önemli başarılar elde ettiklerine değinerek, olimpiyatlarda (Rio 2016) 52 yıl aradan sonra 5 madalya kazandıklarına işaret etti.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 8-14 Nisan tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenleneceğini söyleyen Aydın, şunları kaydetti:

"2017 ve 2018 yıllarındaki Avrupa şampiyonalarında 5'er şampiyonluk çıkardık. Bu başarıyı 68 yıl aradan sonra yakaladık. Adeta İstiklal Marşı'mızı Avrupa'ya ezberlettik. Önümüzde bu kez büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonası var. Geçen sene Dağıstan'da düzenlenen şampiyonada oldukça başarılı sonuçlar elde etmiştik. Bu sene önce Romanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda ardından da olimpiyat kotalarının verileceği Dünya Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyoruz. Eğer kotaları bu yıl alırsak olimpiyatlara çok daha rahat hazırlanabiliriz."

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:32
  1. Güreş
  2. madalya
  3. Musa Aydın
  4. Sırbistan
  5. Türkiye Güreş Federasyonu

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