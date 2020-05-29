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Spor

Sırbistan'da şampiyon Kızılyıldız oldu

Deplasmanda Rad'ı 5-0 mağlup eden Kızılyıldız, ligin bitimine 3 hafta kala 31. şampiyonluğunu ilan etti

Yeniakit Publisher
2020-05-29 22:30:43 -
Sırbistan'da şampiyon Kızılyıldız oldu

BELGRAD (AA) - Sırbistan Süper Ligi'nde deplasmanda Rad'ı 5-0 yenen Kızılyıldız, bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2,5 aydır oynanmayan Sırbistan Süper Ligi, bugünkü 3 karşılaşma ile kaldığı yerden devam etti.

Ligin 27. haftasında Rad'ı 5-0 mağlup eden Kızılyıldız, bitime 3 hafta kala 31. şampiyonluğunu ilan etti.

Başkent Belgrad'daki "Kral 1. Petar" Stadı'nda oynanan maçta Kızılyıldız'ın gollerini 24. dakikada Mirko Ivanic, 30. dakikada Srdjan Babic, 36. ve 82. dakikalarda Aleksa Vukanovic, 57. dakikada Milos Degenek kaydetti.

Kızılyıldız puanını 72'ye yükseltirken, 27. hafta maçını yarın oynayacak olan ikinci sıradaki Partizan'ın 58 puanı bulunuyor.

Tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmanın ardından kırmızı-beyazlı takımın futbolcuları ve teknik heyeti şampiyonluğu kutladı.

Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS), Kovid-19 salgını nedeniyle bu sezon play-off ve play-out turlarının oynanmayacağını, ayrıca küme düşmenin de olmayacağını açıklamıştı.

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