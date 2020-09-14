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Aktüel Sırbistan yurt dışındaki vatandaşlarından ülkeye dönmelerini istedi
Aktüel

Sırbistan yurt dışındaki vatandaşlarından ülkeye dönmelerini istedi

Ülkeye 18 Eylül'den sonra giriş yapanlar yeni Kovid-19 tedbirlerine uymak zorunda kalacak

Yeniakit Publisher
2020-09-14 13:46:53 -
Sırbistan yurt dışındaki vatandaşlarından ülkeye dönmelerini istedi

BELGRAD (AA) - Balkan ülkelerinden Sırbistan, yurt dışında bulunan vatandaşlarına 18 Eylül'e kadar ülkeye dönmeleri çağrısında bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kurulan kriz masası, farklı sebeplerle ülke dışında olan Sırbistan vatandaşlarının 18 Eylül Cuma günü saat 18.00'e kadar ülkeye giriş yapmaları gerektiği yönünde karar aldı.

Kriz masası üyelerinden Dr. Darija Kisic Tepavcevic, yaptığı açıklamada, özellikle tatilcilerin dönüşüyle günlük vakaların arttığını gözlemlediklerini kaydetti.

Son günlerde yükselişe geçen Kovid-19 vakaları nedeniyle hafta sonundan itibaren ülkeye girişlerde yeni tedbirler uygulanacağını aktaran Tepavcevic, salgının yüksek oranlarda seyrettiği ülkelerden gelenler için 10 günlük gözetimin zorunlu olacağını ifade etti.

Tepavcevic, belirtilen tarihten sonra ülkeye girenlerin bu tedbirlere uymaları ve belirli aralıklarla yetkili sağlık kuruluşlarına gitmeleri gerekeceğini dile getirerek, "Bu şekilde yurt dışından gelenlerin sağlık durumu izlenecek ve gerektiğinde hızlıca müdahale edilebilecek." dedi.

Gözetim tedbirinin serbest dolaşıma engel olmadığının altını çizen Tepavcevic, ancak ülkeye giren herkese belli aralıklarla sağlık kuruluşuna gidip muayene olmak gibi bir sorumluluk yüklendiğini kaydetti.

Sırbistan'daki toplam vaka sayısı 32 bin 408'e ulaşırken, bugüne kadar 733 kişi hayatını kaybetti.

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