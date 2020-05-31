Sıra online satışlarda

Pazara marketlerle giriş yaptıklarını belirten Poyraz, “Hem market açıyor hem de 20 binin üzerinde markete ürün veriyoruz” dedi. Şu anda 93 markete ulaştıklarını ifade eden Poyraz, “2021 sonu itibarıyla 500 market hedefine ulaşacağız. Ayrıca online satış için hazırlığımız var. Önümüzdeki aylarda eksiklerini tamamladıktan sonra, hızlı şeklide Tarım Kredi ürünlerini dijital pazar üzerinden de satacağız” diye konuştu.