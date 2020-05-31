  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Sıra online satışlarda

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi ürünlerini dijital pazar üzerinden satılması konusunda çalışma yaptıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 11:00:00 -
Sıra online satışlarda

Pazara marketlerle giriş yaptıklarını belirten Poyraz, “Hem market açıyor hem de 20 binin üzerinde markete ürün veriyoruz” dedi. Şu anda 93 markete ulaştıklarını ifade eden Poyraz, “2021 sonu itibarıyla 500 market hedefine ulaşacağız. Ayrıca online satış için hazırlığımız var. Önümüzdeki aylarda eksiklerini tamamladıktan sonra, hızlı şeklide Tarım Kredi ürünlerini dijital pazar üzerinden de satacağız” diye konuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı