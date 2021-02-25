Şıra nedir ve nasıl yapılır? Şıranın faydaları nelerdir?

Mayalanmış taze üzüm suyu olan şıra, olgunlaşmış üzümden değişik usullerle elde edilir. Yeni yapılan şıra çeşitli maddeleri içermesi bakımından çok önemli bir besin maddesidir. Şıra en çok Bursa ve Kahramanmaraş illerimizde meşhurdur. İşte şırayla ilgili merak ettiğiniz haberin detayları…

Şıra nasıl yapılır?

1.Üzümü tozlarından arındırmak için su ile yıkayıp süzgece koyun.

2. Üzümleri küçük parçalara ayırın.

3. Parçalanan üzümleri bir kavanozun içine ilave edip üzerine içme suyu ekleyin.

4. Kavanozun kapağını hava almayacak şekilde sıkıca kapatın.

5. Kavanozun etrafını temiz bez ile sararak ışık almayan bir ortamda 24 saat boyunca saklayın.

6. Mayalanma sürecinde kavanozda görünen pembe renk ve beyaz kabarcıklar, şıranızın mayalanıp tüketime hazır hale gelmeye başladığını gösterecektir.

7. Mayalanma işlemi bitince kavanozun içinde bulunan suyu süzerek bir şişeye veya bir kaba boşaltın.

8. Üzüm şırasını buzdolabında muhafaza edin.

9. Servis öncesinde üzüm şırasına aroma katmak amacıyla içine karanfil, limon, kekik, nane ya da tarçın koyabilirsiniz.

Şıranın faydaları nelerdir?

Yüzde yüz doğal üzüm suyu ile hazırlanmış bir şıra A, B1 ve B2 vitaminleri açısından zengindir.

Şıra önemli bir demir kaynağıdır.

Şıra böbrek ve karaciğer hastalıklarında, ateşli ve iltihaplı hastalıklarda, bedensel gelişimde oldukça yararlıdır.

Yüksek antioksidan etkisine sahiptir.

Metabolizmanızı hızlandırabilir, zayıflama sürecinizi kısaltabilirsiniz.

Kansızlığı Önlemeye Yardımcı Olur.

Ödem Atmayı Sağlar.

Cildi Gençleştirir

Kalp Sağlığını Destekler