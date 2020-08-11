Sıra dışı o akademisyenden canlı yayında önemli açıklamalar!

Doğu ve Güneydoğu’nun sevilen ismi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Araştırma Görevlisi Nihat Mehmetoğlu, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor.

Covid-19’la ilgili neden şiir yazma gereği duydu?

Üniversite tercihlerine ilişkin neler tavsiye ediyor?

Dindar bir neslin yetişmesi Türkiye’nin geleceği bakımından ne derece önemli?

İlk ve orta öğretim ile üniversite eğitim sürecinde Türkiye olarak ne gibi hatalar yapıyoruz?

Türkiye’den neden hiçbir üniversite dünya sıralamasında ilk 100’e giremiyor?

Bir şair ve akademisyen olarak siyasetteki gelişmeleri nasıl değerlendiriyor?

Siyasete atılmayı düşünüyor mu?

Zaman zaman kendine ‘Akademisyen’ diyen belirli isimlerin bildiri yayınlayarak teröre destek vermesini nasıl değerlendiriyor?