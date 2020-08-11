  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Sıra dışı o akademisyenden canlı yayında önemli açıklamalar!

Araştırma Görevlisi Nihat Mehmetoğlu, yeniakit.com.tr canlı yayınında Mehmet Özmen'in konuğu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 19:12:00 -
Sıra dışı o akademisyenden canlı yayında önemli açıklamalar!

Doğu ve Güneydoğu’nun sevilen ismi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Araştırma Görevlisi Nihat Mehmetoğlu, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor.

Covid-19’la ilgili neden şiir yazma gereği duydu?

Üniversite tercihlerine ilişkin neler tavsiye ediyor?

Dindar bir neslin yetişmesi Türkiye’nin geleceği bakımından ne derece önemli?

İlk ve orta öğretim ile üniversite eğitim sürecinde Türkiye olarak ne gibi hatalar yapıyoruz?

Türkiye’den neden hiçbir üniversite dünya sıralamasında ilk 100’e giremiyor?

Bir şair ve akademisyen olarak siyasetteki gelişmeleri nasıl değerlendiriyor?

Siyasete atılmayı düşünüyor mu?

Zaman zaman kendine ‘Akademisyen’ diyen belirli isimlerin bildiri yayınlayarak teröre destek vermesini nasıl değerlendiriyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hafter'i tutuşturacak hamle! Türkiye bölgenin kilit ülkesinde askeri üs kuruyor
Dünya

Hafter'i tutuşturacak hamle! Türkiye bölgenin kilit ülkesinde askeri üs kuruyor

Afrika’da Sahel bölgesinin kilit ülkesi ve aynı zamanda Libya’nın güneyden komşusu olan Nijer’le anlaşma imzalayan Türkiye, ülkede askeri üs..
Merkez Bankası'ndan kritik hamle: Sıfırlandı!
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan kritik hamle: Sıfırlandı!

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı ba..
Anket sonuçlarını yayınladı... CHP'nin anketçisinden Muharrem'e 'İnce' operasyon!
Siyaset

Anket sonuçlarını yayınladı... CHP'nin anketçisinden Muharrem'e 'İnce' operasyon!

CHP'nin anketçisi Hakan Bayrakçı'nın yaptırdığı son ankette Muharrem İnce'nin kuracağı iddia edilen yeni partiye verilecek olan desteği açık..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı