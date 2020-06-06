"Sır yaşı" 3 bin olarak hesaplanan antik zeytin ağacını, uluslararası bilim dünyası tescilledi

ANKARA (AA) - SELMA KASAP-DURMUŞ GENÇ - Ankara Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi nükleer fizikçilerince Muğla'nın Milas ilçesinde "Ata Ağaç" olarak isimlendirilen bir zeytin ağacının ilk kez "lüminesans" tarihlendirme yöntemi kullanılarak daha önce sır olan yaşının 3 bin olarak hesaplandığı bilimsel çalışma, uluslararası literatüre kazandırılarak bilim dünyasına duyuruldu.

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fizik Bölümünden araştırmacılar, antik zeytin ağaçlarının yaşının "Optik Uyarmalı Lüminesans Tekniği" (OSL) kullanılarak artık laboratuvarda belirlenebileceğinin mümkün olabileceğini ispatladılar.

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Niyazi Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lüminesans teknikler kullanılarak antik zeytin ağacının yaşının tarihlendirmesinin mümkün olabileceğini gösterdiklerini bildirdi.

Bu tekniğin dünyada ilk defa enstitüleri tarafından uygulandığını ve araştırma sonucunun uluslararası önemli bir dergi olan "Journal of Quaternary Science"ta yayınlandığını aktaran Meriç, "Böylece özellikle, dendrokronoloji veya karbon 14 gibi geleneksel tarihleme yaklaşımlarının mümkün olamadığı durumlar için alternatif bir yöntem olarak lüminesans tarihlendirme yönteminin uygun bir yöntem olduğu tespit edilmiş oldu. Ayrıca, bu yöntemle ağaca hiçbir şekilde zarar vermeden sonuca ulaşmak mümkün." diye konuştu.

Tarihlendirme yapmak için ağacın ilk dikildiği zamandaki toprağa ulaşıp en son ışık gördüğü zamanı hesapladıklarını anlatan Meriç, şu bilgileri verdi:

"Ağacın köklerinden ve geniş gövdesi altından alınan toprak numuneleri üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda antik zeytin ağacının eski çağlardan beri bu topraklarda olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Toprak numunelerin analizlerinde, ağacın 3 bin yıl önce dikildiğini ortaya çıkaran lüminesans tekniği, bilimsel dergide yayımlanarak tescillenmiş oldu."

AÜ Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eren Şahiner ise zeytin ağaçlarının köklerinin yakın çevresinde ve gövde altında bulunan çökellerin yaşının ağacın yaşının göstergesi olarak kabul edilebileceği varsayımı üzerine çalışmaya başladıklarını ve araştırmaları sonucunda antik zeytin ağaçlarının yaşının bu yöntemle analiz edilebileceğini başarı ile gösterdiklerini ifade etti.

- "Ağaçların anıtsal nitelik kazanması için çalışmalarımız sürüyor"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve İnova Muğla TTO Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selçuk Aktürk, Muğla'da antik zeytin ağaçlarının kökeninin belirlenmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Aktürk, antik zeytin ağaçlarının anıtsal nitelik kazanması amacıyla gerçekleştirmeyi planladıkları "Ulu Zeytin Ağaçları Yolu" projesinin bir parçası olarak ön çalışmalara başladıklarını kaydeden Aktürk, şöyle konuştu:

"Antik zeytin ağaçlarının içerisi çoğunlukla boş. Ağacın gövdesinden örnek alıp gerçek yaşını belirlemek oldukça zordur. Diğer taraftan ağacın gövdesi boş olmasa bile örneklendirme aşamasında ağaca zarar verme ihtimali söz konusudur. Bu nedenle anıtsal nitelikteki zeytin ağaçlarının yaşının belirlenmesi konusunda AÜ Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Niyazi Meriç ile görüşmemize istinaden araştırmalara başlanmış ve bilimsel makalenin yayımlanması ile ilk somut sonuca ulaşılmıştır. Makaleye konu olan antik zeytin ağacı Milas ilçesindedir. 'Ata ağaç' diye adlandırdığımız ağacın toprak yüzeyindeki çapı yaklaşık 4 metre."

Milas ilçesinde koordinatları belirli, yaşları 3000-3500 olarak tahmin edilen 80 ila 120 antik zeytin ağacı bulunduğunu vurgulayan Aktürk, bu ağaçların yaşlarının belirlenerek anıtsal nitelik kazanmaları için çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

Aktürk, Girit Adasında bulunan ve yaşı 3000-3500 olarak tahmin edilen, üzerinde bilimsel çalışmayı yaptıkları "Ata Ağaç" ile yaklaşık benzer boyutlarda olan tek bir zeytin ağacını her yıl on binlerce insanın ziyaret ettiğini ifade etti.

Türkiye'de henüz bu ağaçların değerinin yeterince anlaşılamadığına işaret eden Aktürk, "Muğla'da gerçekleştirilmesi planlanan 'Ulu Zeytin Ağaçları Yolu' projesi ile bu tür ağaçların anıtsal nitelik kazanması ve değerlerin daha görünür kılınması yönündeki çalışmalarımız devam edecektir." dedi.