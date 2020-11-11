ŞİÖ Liderleri Konseyi Toplantısı'nda Kovid-19'la mücadele ön plana çıktı

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl video konferans yoluyla yapılan Şanghay İş Birliği Örgütü (ŞİÖ) Liderleri Konseyi Toplantısı'nda, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, Dağlık Karabağ, İslamafobi ve ırkçılık konuları ön plana çıktı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in liderliğinde düzenlenen toplantıya, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev, Pakistan Başbakan'ı İmran Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve örgüte gözlemci ülke olarak katılan Belarus Başbakanı Syarhey Rumas, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Moğolistan Devlet Başkanı Haltmaagiyn Battulga da yer aldı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de video mesaj paylaştı.



Toplantının aynı zamanda moderatörlüğünü yürüten Putin, açılış konuşmasında, ŞİÖ bünyesinde yapılan toplantı ve faaliyetler, ülkesinin Kovid-19 salgınına karşı yürüttüğü aşı çalışmaları ve çeşitli ülkelere yaptıkları tıbbi malzeme yardımları hakkında bilgi verdi.



ŞİÖ ülkeleri ve bu ülkelerin yakınlarında çıkan bölgesel gerilimlere değinen Putin, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.



Çin Devlet Başkanı Şi ise Kovid-19’la mücadelede Dünya Sağlık Örgütünün liderlik rolüne destek çağrısında bulundu.



Pakistan Başbakanı İmran Han da "Neo-nazizm ve İslamafobi'den esinlenen ırkçı ideolojiler dahil tüm aşırılık yanlılığı ve yabancı düşmanlığı güden ideolojilere karşı koymalıyız." ifadelerini paylaştı.

Toplantıda ayrıca liderler Birleşmiş Milletler (BM) ile BM Güvenlik Konseyi’nin insanlığın barışçıl ve istikrarlı kalkınması için kilit öneme sahip koordinasyonunun güçlendirilmesi konusunda desteklerini bildirdi.

Toplantıda "Moskova Deklarasyonu" adlı bildiri de kabul edildi.

Bildiride, terör, bölücülük, aşırıcılık ideolojisinin internet üzerinden yayılması, uyuşturucu ve Kovid-19’a karşı ortak mücadele ile uluslarası enformasyon güvenliği ve dijital ekonomi konusunda ise üye ülkelerin işbirliğine yönelik ortak tutumu vurgulandı.



Toplantıda ayırca, ŞİÖ kalkınma stratejisi, dijital çağda kırsal ve uzak bölgelerin kalkınmasında ŞİÖ iş birliği konsepti ve salgın tehditlerine karşı ŞİÖ üye ülkelerinin ortak önlemleri konusunda kapsamlı planların uygulanmasını içeren 2021-2025 Eylem Planı onaylandı.



ŞİÖ Başkanlığını ise Tacikistan devraldı. Tacikistan 2021’de ŞİÖ Liderleri Konseyi Toplantısı'na ev sahipliğini yapacak.



