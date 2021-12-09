Sinüzitiniz varsa saçlarınızı ıslak bırakmayın

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Derya Berk, en çok kış aylarında görülen sinüzitle ilgili soruları yanıtladı.

Sinüzit; burun boşluğunun etrafında bulunan sinüslerin iltihaplanması ile seyreden bir hastalıktır. Sinüslerin içinde bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmaların üremesiyle ortaya çıkar.

Sinüziti 4 ayrı gruba ayırabiliriz. Aniden gelişen ve yaklaşık 1 ayda iyileşen tipine akut sinüzit, 3-4 hafta kadar süren türüne subakut sinüzit, sinüzitin 1 yıl içinde 3 kereden fazla ortaya çıkmasına tekrarlayan sinüzit, 12 haftadan fazla süren ve tedavilere rağmen iyileşmeyen sinüzite ise kronik sinüzit denir.

Sinüzitin nedenleri nelerdir?

Üst solunum yolu enfeksiyonları, Soğuk algınlığı, Alerji, Burundaki bazı anatomik anomaliler, Burunda eğrilik, polip gibi durumlar, Geniz etinin büyük olması, Burundaki travmatik yaralanmalar, Sigara dumanına maruz kalma, Diş enfeksiyonları, Burunda sıkışmış olan yabancı cisimler, Bağışıklık sisteminin güçlü olmaması.

Tedavinin ihmal edilmesi hastalığın kronikleşmesine ve kişilerin düşük bir yaşam kalitesine mahkum olmasına neden oluyor. Erken tanı ve tedavi için belirtilere karşı uyanık olmak, vakit kaybetmeden bir kulak burun boğaz doktoruna gitmek gerekiyor.

Tanıda hekimin yapacağı fiziksel muayenenin yanı sıra bilgisayarlı tomografi, kan tahlilleri, burun kültürü gibi yöntemlerden yararlanılır.

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Sinüzitin tedavisi; hastanın yaşına, sinüzite hangi bakteri ya da virüsün neden olduğuna göre farklılık gösterir. Eğer sinüzit bakteri kaynaklıysa tedavide antibiyotik önerilebilir. Ancak virüs kaynaklı sinüzitlerde antibiyotik tercih edilmez. Ani gelişen akut sinüzitlerin tanısı hekim tarafından yapılan fiziki muayene ile konulur ve ilaçlarla tedavi edilebilir. Kronik sinüzitin tanısı ise bilgisayarlı tomografi ile konulur. Kronik sinüzitin tedavisinde hekimin uygun bulduğu vakalarda cerrahi yöntemler önerilebilir.

Sinüzit; kapalı mekanlarda kalma sürelerinin arttığı, üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıklaştığı kış aylarında artış gösteriyor.

Sinüzite neden olan mikroorganizmalar damlacık yoluyla da bulaşabildiği için kapalı ortamlarda kişilerle yakın temasta bulunmak sinüzite davetiye çıkarıyor. Ayrıca kuru hava sinüzit şikayetlerini artırıyor. Bu nedenle kapalı, havasız ve nemsiz havaya sahip ortamlarda bulunmamaya çalışın.

Özellikle alerjisi olan kişilerin sinüzite karşı daha özenli olmalarında fayda var. Alerjisi olanlar, doktorlarının önerdiği tuzlu su ya da okyanus suyu spreylerini yine doktorun önerdiği sıklıkta, aksatmadan kullanmalı. Burun içini düzenli şekilde yıkayarak tıkanmasına izin vermemeli. Havaların soğuduğu kış aylarında saçlar banyo sonrasında ıslak bırakılmamalı, saç kurutma makinasıyla kurutulmalı.

Bu şikayetler sinüzit kaynaklı olabilir: Burunda 1 hafta geçmeyen koyu akıntı Gece ve sabah rahatsız eden öksürük atakları Göz çevresinin şişmesi m Genizde akıntı Uzun süre geçmeyen baş ağrısı Rahatsız edici yüz ağrısı Ağız kokusu Ateş Koku alamama Boğazda yanma Nefes almakta zorlanma, horlama

Sağlıklı ve dengeli beslenerek bağışıklığınızı güçlendirin. Kirli havadan ve sigara dumanından uzak durun. Grip aşınızı yaptırın. Grip enfeksiyonları sinüzite yol açabilir. Alerjiniz varsa ilaçlarınızı düzenli kullanın. El hijyenine özen gösterin, ellerinizi sık sık yıkayın. Evdeki havayı kurutmayın, gerekirse nemlendirici aletler kullanın. Doktorun önerdiği burun açıcı spreyleri ihmal etmeyin. Burnunuzu tuzlu suyla temizleyin. Buharlı sıcak banyo rahatlamanıza yardımcı olabilir. Ancak banyodan sonra saçlarınızı iyice kurutmayı ihmal etmeyin. Yüz ve göz çevrenizdeki ağrılara karşı soğuk kompres yapın.