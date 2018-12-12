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Sinüzit tehlikeli midir?

Sinüzittehlikeli değildir. Ancak...

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:11
Sinüzit tehlikeli midir?


Sinüzit tehlikeli değildir. Ancak sinüsler hem göze hem de beyne çok yakındır. Göze veya beyne buradan yayılması çok nadirdir. Fakat sinüslerden akan iltihap akciğerler için zararlıdır. Böylece sinüzit; bronşit, kronik öksürük veya astımı ya azdırır ya da bunların ortaya çıkmasına sebep olur.

 Sinüs, boşluk demektir. Burun boşluğunun etrafında bulunan kemiklerin içinde çeşitli şekil ve büyüklükte dört çift boşluk vardır. Sinüzit, kelime manâsıyla sinüs iltihabı demektir. Çocuklardan yaşlılara herkeste oluşabilen bu iltihabın abdest alıp namaz kılanlarda daha az görülmesinin sebebi, onların günde beş vakit burunlarına su çekiyor olmaları. Bu temizlenme, sinüslerin kokuşmasının ve iltihaplanmasının önüne geçiyor.

Bedende temizlenmeyen veya çalışmasına fırsat verilmeyen organlarda kokuşma, iltihap oluyor. Meselâ safra veya idrar yollarını bir taş tıkasa, orada durgunluk hasıl oluyor, mikroplar ürüyor. Sinüslerin abdest alırken, buruna çekilen su ile sık sık temizleniyor olması, kokuşmayı, iltihaplanmayı önlüyor. Bu bir anlamda veya tıbbi ifadeyle burun drenajı oluyor. Koruyucu hekimlikte, sinüzit tedavisinde en emin yol olarak gösteriliyor.

Diğer taraftan bir litre suya 9 gram tuz konarak, bunun buruna çekilmesinin tek başına sinüzitlerin çoğunu tedavi edebileceği ifade ediliyor.

Sinüzit oluşumunun en önemli sebepleri arasında sigara ve hava kirliliği var!

 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:15
  1. sinüzit
  2. sinüs
  3. abdest

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