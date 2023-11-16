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Sağlık Sinüzit deyip geçmeyin! Tedavi edilmezse bakın neye sebep oluyor
Sağlık

Sinüzit deyip geçmeyin! Tedavi edilmezse bakın neye sebep oluyor

Yeniakit Publisher
2023-11-16 10:47:00 -
Sinüzit deyip geçmeyin! Tedavi edilmezse bakın neye sebep oluyor

Uzman isim, sinüzitin tedavi edilmediğinde ciddi komplikasyonlara neden olan bir sorun olduğunu belirtti.

Özellikle kış aylarının başlamasıyla birlikte üst solunum yolları rahatsızlıkları da artıyor. Bu hastalıkların en başında ise sinüzit yer alıyor. Fakat sinüzitin tedavi edilmediğinde ciddi komplikasyonlara neden olan bir sorun olduğu tam olarak bilinmiyor. Sinüzit, doğru tanı ve tedavi edilmediğinde farenjit, larenjit, bronşit, orta kulak enfeksiyonlarına yol açabiliyor; bazen de göz ya da beyin gibi organlarda sorunlar oluşturabiliyor. Medicana Sağlık Grubu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlarından Prof. Dr. Mehmet Eken “1 haftadan daha uzun süren nezle ya da grip gibi başlayan tüm üst solunum yolları enfeksiyonlar mutlaka sinüzit açısından değerlendirilmeli ve gereken tedaviye başlanmalıdır” dedi.

Medicana Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlarından Prof. Dr. Mehmet Eken şöyle devam etti:

“Burun ve göz çevresindeki kemiklerin içinde bulunan boşluklara ‘sinüs’, bu boşlukların içini döşeyen yapının bakterilerle iltihaplanmasına sinüzit denir. Akut, subakut ve kronik olarak sınıflandırılırlar, 0-1ay akut; 1-3 ay subakut; 3 aydan uzun süren ise kronik olarak adlandırılır. Sinüzit şikayetleri; burun tıkanıklığı, burun akıntısı (yeşil, sarı, kokulu), geniz akıntısı, yüz, diş, göz ağrısı ve öksürüktür.”

İlaç tedavisine yanıt alınamazsa tanı yöntemleri değişir

Soğuk algınlığı gibi çeşitli viral enfeksiyonlar, mevsimlik alerjiler, zayıflayan bağışlık sistemi, burun kanallarında eğrilik (deviasyon), polip gibi yapıların olması sinüzite neden olduğunu belirten Prof. Dr. Eken; “Sinüzit tanısı bir KBB hekimi tarafından endoskop denilen cihazlar ile sinüs ağızlarının görülmesi yoluyla konur, kronikleşmiş ve ilaç tedavisine yanıt vermeyen sinüzit vakalarında bilgisayarlı sinüs tomografisi ya da MR tanı amaçlı kullanılır.” diye bilgi verdi.

Kronik sinüzite cerrahi gerekebilir

Prof. Dr. Eken, sinüzit tedavisini şöyle anlattı: “Akut ve subakut dönemdeki sinüzit tedavileri sıklıkla 10-14 günlük bazen ise 3 haftaya varan antibiyotik kullanımları ile yapılmaya çalışılır, kronikleşmiş olanlarda ise tedavi FESS adı verilen fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi operasyonu ile yapılır. Alerji gibi sinüzite zemin hazırlayan faktörler varsa alerji ilaçları kullanılır, deviasyon, polip, et büyümesi gibi sinüzite zemin hazırlayan durumlarda da yine cerrahi olarak bu faktörlerin ortadan kaldırılması amaçlanır.”
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Sinüziti önlemenin yolları

Tedaviden önce sinüzitin önlenebileceğini söyleyen Prof. Dr. Eken, “Sağlıklı ve dengeli bir beslenme programı ile bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek, elleri düzenli ve sık yıkamak, sigaradan uzak durmak, her sene grip aşısı olmak, solunum yolu rahatsızlığı olan insanlardan, toplu yaşam ortamlarından kaçınmak, varsa alerjik rahatsızlıkların tedavisini yaptırmak sinüziti engelleme yolunda atılabilecek önemli adımlardandır” dedi.

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