Sinüsleri anında boşaltan yöntem

Sinüsler, yüz kemiklerinde bulunan boşluklardır ve burun boşluğuyla bağlantılıdır. Sinüslerin tıkanması, sinüs boşluklarının içerisindeki hava, mukus ve bakterilerin normal şekilde dolaşamadığı veya drenaj yapamadığı durumları ifade eder. Sinüs tıkanıklığına neden olan birkaç faktör vardır:

En yaygın nedenlerden biri soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Bu enfeksiyonlar sinüslerde mukus üretimini artırabilir ve sinüslerin tıkanmasına yol açabilir.

Alerjik reaksiyonlar, burun içinde şişmeye ve mukus üretimine neden olabilir. Bu durum, sinüslerin tıkanmasına ve sinüzit adı verilen duruma yol açabilir.

Sinüzit, sinüs boşluklarının iltihaplanmasıdır. Bakteriyel veya viral enfeksiyonlar sonucu gelişebilir. İltihaplanma, sinüs boşluklarının şişmesine ve tıkanmasına yol açar.

Burun içinde oluşan küçük, yumuşak doku büyümeleri olan polipler, sinüslerin drenajını engelleyebilir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ANATOMİK SORUNLAR:

Burun septumu (burun içindeki kemik ve kıkırdak bölme) eğri ise veya doğuştan gelen bazı anatomik bozukluklar varsa, sinüs drenajı engellenebilir.

Buruna kaçan küçük nesneler veya alerjenler, sinüslerin tıkanmasına yol açabilir.

Sinüs enfeksiyonu olarak da bilinen sinüzit, birçok insan için ortak bir sorundur ve aslında paranazal dokuların iç yüzeyinin iltihaplanmasıdır. Bu iltihaplanma 12 haftaya kadar sürebilir. Peki sinüsler nasıl boşalır?

Enflamasyon bize sadece çok fazla acıya değil, aynı zamanda çok fazla rahatsızlığa da neden olur. Günlük basit işlerimiz bile bizim için zor ve burun akıntısı normal nefes almamızı engelliyor.

Çoğu insan antibiyotik kullanır, ancak bunlar yalnızca geçici bir rahatlama sağlar ve hatta semptomları kötüleştirebilir veya birçok yan etkiye neden olabilir. Bu nedenle, sinüziti başarılı bir şekilde iyileştirmek için doğal yöntemler kullanmaya değer.

Elma sirkesinin pek çok faydası vardır çünkü sağlık açısından birçok faydası vardır. Vitamin, mineral ve antioksidan bakımından zengindir.

Enfeksiyonlarla sorunsuz bir şekilde ilgilenir. Sinüzit söz konusu olduğunda sirke, mukusun ayrılmasına ve hava yollarının temizlenmesine yardımcı olur ve antibakteriyel özellikleri sayesinde enfeksiyondan sorumlu bakterileri yok eder.

Ek olarak, bağışıklığımızı destekleyecek ve daha fazla enfeksiyonu önleyecektir.

MALZEMELER:

– 1/4 su bardağı süzülmemiş elma sirkesi

– 1 yemek kaşığı kırmızı biber

– 1 yemek kaşığı bal

– Tek limon suyu sıkılmış

– 1/2 su bardağı temiz içme suyu

Suyu kaynatın ve bir bardağa dökün. Sonra elma sirkesini ilave edip karıştırın. Biraz soğumasını bekleyin, ardından kırmızı biber, limon suyu ve bal ekleyip tekrar karıştırın.