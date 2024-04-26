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Gündem Sinsi tezgah! MHP'den Mansur Yavaş'a tepki
Gündem

Sinsi tezgah! MHP'den Mansur Yavaş'a tepki

Yeniakit Publisher
2024-04-26 14:59:00 -
Sinsi tezgah! MHP'den Mansur Yavaş'a tepki

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Ankara'da kurulan “Milli Egemenlik Platformu” isimli yapıya tepki gösterdi. Platforma Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sponsor olduğunu ifade eden Ataman, “Hiçbir Ülkücü Türk milliyetçisi, DEM'ini almış CHP'nin ve PKK'nın siyasi uzantısına methiyeler düzen Mansur Yavaş'ın bu sinsi tezgahına düşmez.' dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Milli Egemenlik Platformu"na ilişkin "Sponsorlu milliyetçilerin, davasını satmış sözde ülkücülerin gittikleri yolun başı da ortası da sonu da ihanettir. Kendileri için en yakışanı da bu ihanet ile anılmalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde adı "Milli Egemenlik Platformu diye süslenen yeni bir ihanet treninin piyasaya sürüldüğünü" ifade etti.

"Birtakım bayatlamış isimlerin kendi şahsi menfaatleri ve el açtıkları kapılara yaranmak için ülkücülere istikamet çizebileceklerini sandığını" belirten Büyükataman, şöyle devam etti:

"CHP'li Mansur Yavaş sponsorluğunda sözde ülkücülük yapanların, bu trenin kadrolu yolcularının, geçimini ve varlığını bu ihanet yolculuğuna borçlu olan 'sponsorlu milliyetçilerin' ülkücü harekette nokta kadar karşılığı yoktur. Hiçbir Ülkücü Türk milliyetçisi, DEM'ini almış CHP'nin ve PKK'nın siyasi uzantısına methiyeler düzen Mansur Yavaş'ın bu sinsi tezgahına düşmez."

Selahattin Demirtaş'a selam gönderenlerle ve eli kanlı bebek katiline "Apo Bey" diye bahsetmekten gocunmayanlarla ülkücülerin buluşacağı hiçbir ortak değer bulunmadığını ifade eden Büyükataman, "Ülkücü Hareketi satıp gidenlerin de ülkücü sıfatını kullanmaya hakkı yoktur. Doğrusu, 'ülkücü' sıfatı ile değil, kendilerini pazarlamak için gittikleri kapılarda edindikleri sıfatlarla anılmalarıdır. İhanet yolculuğundaki yeni aidiyetlerini ve makamlarının isimlerini kullanmaktan utanıyorlarsa bu tamamen kendilerinin sorunudur." değerlendirmesinde bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in "Ülkücülük MHP'de olur. MHP'de bulunmayan ülkücü değildir, gittiği yerin damgasını yer." sözlerini anımsatan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Ülkücüler, Türk milliyetçileri MHP'nin çatısı altında ve yalnızca Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin emrindedir. İhanet treninin yolcuları şunu iyi bilmelidir ki CHP kapısında menfaat için el ovuşturanlardan Ülkücü olmaz. Terör uzantısı DEM ile aynı hizaya geçenlerden Ülkücü olmaz. Davasını şahsi menfaat ve hırslarına satan ilkesizlerden Ülkücü olmaz. Türk milliyetçileri 'Kent Uzlaşısı' adı altında kurulan PKK ittifakı ile yol yürümez, yol yürüyenlerle bir araya gelmez. Hiçbir Türk milliyetçisi ihanet treninin yolcuları ile aynı safta buluşmaz. Kırk kapı dolaşıp hala 'Ülkücü' sıfatını kullananların gerçek sıfatları Ülkücüler tarafından çok iyi bilinmektedir. Sponsorlu milliyetçilerin, davasını satmış sözde ülkücülerin gittikleri yolun başı da ortası da sonu da ihanettir. Kendileri için en yakışanı da bu ihanet ile anılmalarıdır."

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