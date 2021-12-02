Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşıların son derece önemli olduğu ifade ediliyor. Yeni varyantların ortaya çıkmasıyla ise 4.dozun uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, Sinovac aşısı 4.doz yapılacak mı?

Sinovac 4.doz açıldı mı? Kimler 4.doz aşı olabilir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz haftalarda 4.doza ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Koca, “Sağlık çalışanlarından 2 doz inaktif aşı olmuş ve hatırlatma dozunu mRNA veya inaktif aşı olalar bir hatırlatma dozu aşısı daha isteğe bağlı olarak olabilecekler” açıklamasında bulundu.

Sağlık çalışanları 4.doz aşı randevularını MHRS ve ALO 182 üzerinden alabilecek.