  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Sinovac 4.doz açıldı mı? Kimler 4.doz aşı olabilir?
Sağlık

Sinovac 4.doz açıldı mı? Kimler 4.doz aşı olabilir?

4.doz aşı ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Salgında yeni mutasyonlar ise milyonları kaygılandırıyor. Bu sebeple pek çok kişi ‘Kim ne zaman 4 doz aşı olabilir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. 4.doz aşı çıktı mı? Kimler 4.doz yaptırabilir?

Yeniakit Publisher
2021-12-02 23:08:00 -
Sinovac 4.doz açıldı mı? Kimler 4.doz aşı olabilir?

Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşıların son derece önemli olduğu ifade ediliyor. Yeni varyantların ortaya çıkmasıyla ise 4.dozun uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, Sinovac aşısı 4.doz yapılacak mı?

Sinovac 4.doz açıldı mı? Kimler 4.doz aşı olabilir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz haftalarda 4.doza ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Koca, “Sağlık çalışanlarından 2 doz inaktif aşı olmuş ve hatırlatma dozunu mRNA veya inaktif aşı olalar bir hatırlatma dozu aşısı daha isteğe bağlı olarak olabilecekler” açıklamasında bulundu.

Sağlık çalışanları 4.doz aşı randevularını MHRS ve ALO 182 üzerinden alabilecek.

2 Aralık koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
2 Aralık koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Sağlık

2 Aralık koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Reuters'tan İngiliz oyunu! Türkiye'ye karşı kalleş algı
Dünya

Reuters'tan İngiliz oyunu! Türkiye'ye karşı kalleş algı

İngiltere merkezli medya tetikçisi Reuters, sözde analizinde "Türkiye, sahip olmadığı parayı harcıyor" ifadelerine yer verdi.
Meteorolojiden Marmara için kritik uyarı
Aktüel

Meteorolojiden Marmara için kritik uyarı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
İstanbul yine fırtına mı olacak? İstanbul fırtına son durum
Yaşam

İstanbul yine fırtına mı olacak? İstanbul fırtına son durum

Marmara ve Kıyı Ege geçtiğimiz günlerde şiddetli lodosun etkisi altındaydı. İstanbul'da 5 vatandaş fırtınanın sebep olduğu kazalar sonucunda..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay