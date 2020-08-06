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Aktüel

Sinop'taki orman yangını söndürüldü

Durağan ilçesindeki yangında 35 hektar alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-06 15:48:55 -
Sinop'taki orman yangını söndürüldü

SİNOP (AA) - Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Durağan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.

Karaömeroğlu, AA muhabirine, Orta köyünde 3 Ağustos'ta başlayan yangın sonrası soğutma çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Yangın söndürme uçağı ve helikopterle müdahale edilen yangında yaklaşık 35 hektar alanın zarar gördüğünü belirten Karaömeroğlu, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Durağan ilçesinde çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale edilmiş ve 24 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı.

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