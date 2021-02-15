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Aktüel Sinop'ta yüz yüze eğitime ara verildi
Aktüel

Sinop'ta yüz yüze eğitime ara verildi

Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı okullarda planlanan yüz yüze eğitimin iki gün ertelendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 18:23:00 -
Sinop'ta yüz yüze eğitime ara verildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarının etkili olduğu vurgulandı.

Meteorolojik verilere göre yağışın bölgede devam edeceği aktarılan açıklamada, "Bu nedenle kentteki resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime iki gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm sınıflarda eğitimin uzaktan sürdürüleceği kaydedildi.

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