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Aktüel Sinop’ta sağanak ile heyelan su baskınlarına neden oldu
Aktüel

Sinop’ta sağanak ile heyelan su baskınlarına neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-17 09:59:45 -
Sinop’ta sağanak ile heyelan su baskınlarına neden oldu

SİNOP (AA) - Sinop’ta etkili olan sağanak nedeniyle kentte heyelan ve su baskınları yaşandı.

Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, özellikle kent merkezinde etkili oldu.

Yağış nedeniyle Karakum'da meydana gelen heyelan nedeniyle kent merkezi ile buraya ulaşımı sağlayan yol kapandı.

Belediye ekiplerince 3 saatlik bir çalışmanın ardından temizlenen yol tekrar trafiğe açıldı.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı esnaflar kendi imkanlarıyla iş yerlerinin önünde kapanan rögarları açmaya çalıştı.

Belediye ekipleri ise su birikintisinin oluştuğu noktalarda çalışma yaptı.

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