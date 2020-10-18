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Aktüel Sinop'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Aktüel

Sinop'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Sağanak nedeniyle limana dönerken yakıtı biten balıkçı teknesini deniz polisi çekti

Yeniakit Publisher
2020-10-18 22:06:20 -
Sinop'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

SİNOP (AA) - Sinop'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde başlayan kuvvetli ve gök gürültülü yağış, Türkeli ve Ayancık ilçeleri ile kent merkezinde etkili oldu.

Yağış nedeniyle kent merkezinde cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Bazı esnaf kendi imkanlarıyla iş yerlerinin önünde kapanan rögarları açmaya çalıştı. Belediye ekipleri ise su birikintisinin oluştuğu noktalarda çalışma yaptı.

Kuvvetli rüzgarla birlikte gelen avlanmak için denize açılan bir balıkçı teknesi sağanak nedeniyle limana dönmeye çalışırken yakıtı bitti. Yardım talebinde bulunulan balıkçı teknesini deniz polisi limana çekti.

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