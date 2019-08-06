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Sinop’ta Kurban Bayramı öncesi konaklama işletmelerinde doluluk yaşanıyor

Türkiye’nin mutlu kenti Sinop’ta, Kurban Bayramı tatili öncesinde konaklama işletmelerinde doluluk yaşanıyor.

06 Ağustos 2019 Salı 15:44
Sinop’ta Kurban Bayramı öncesi konaklama işletmelerinde doluluk yaşanıyor

Türkiye’nin mutlu kenti Sinop’ta, Kurban Bayramı tatili öncesinde konaklama işletmelerinde doluluk yaşanıyor.


Son yıllarda turizmde cazibe merkezi haline gelen Sinop’un, Kurban Bayramı tatilinde de çok sayıda ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.


Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bayram tatili öncesinde tüm konaklama tesislerinde hemen hemen yüzde 90’ı aşan doluluğa ulaştık. Bayram tatilinde Sinop’u tercih edecek vatandaşların mutlaka rezervasyon yaptırması gerekecek. Aksi takdirde geldiklerinde yer bulma noktasında sıkıntılar yaşayacaklardır. Çünkü şimdiden konaklama tesislerimizde yoğunluk var" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:44
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