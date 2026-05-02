Sinop’ta kültür mirasına yeni soluk! 3 tarihi yapı kütüphane olacak

Sinop’ta tarihi yapıları koruyarak kente yeni eğitim alanları kazandıracak kütüphane projesi için süreç başladı. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop’ta tarihi yapıların korunması ve gençlerin nitelikli eğitim alanlarına kavuşması amacıyla hazırlanan "Kütüphane Dönüşüm Projesi"nin detaylarını paylaştı. Proje kapsamında Sinop Askerî Gazino, Tarihi Durakhan ve Gerze Yakupağa Konağı kütüphane olarak hizmete açılacak; Boyabat’a ise yeni bir kütüphane kazandırılacak.

Milletvekili Nazım Maviş, tarihi yapıların atıl kalmak yerine yaşatılmasının önemine dikkat çekerek; Sinop Askerî Gazino, Tarihi Durakhan ve Gerze Yakupağa Konağı’nın kütüphane olarak yeniden işlevlendirileceğini müjdeledi. Boyabat ilçesinde ise modern bir kütüphane binası için yatırım sürecinin başladığını belirten Maviş, bu projelerle kentin kültürel mirasının bilgiyle harmanlanacağını ifade etti.

Özellikle çocukların ve gençlerin gelişimi üzerinde duran Maviş, dijital platformların kontrolsüz kullanımının oluşturduğu risklere vurgu yaptı. Maviş, "Gençlerimizi sadece bugüne değil, yarına da hazırlamak zorundayız. Dijital dünyanın olumsuz etkilerine karşı en güçlü kalkan; kitapla, bilgiyle ve kültürle kurulan bağdır" dedi.

Proje ile bir yandan asırlık yapılar restore edilerek koruma altına alınırken, diğer yandan Sinop halkı için modern öğrenme alanları oluşturulacak. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmaların ardından kütüphaneler, 7'den 70'e tüm vatandaşların hizmetine sunulacak.