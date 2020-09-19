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Aktüel Sinop’ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara yasağı getirildi
Aktüel

Sinop’ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara yasağı getirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-19 11:42:53 -
Sinop’ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara yasağı getirildi

SİNOP (AA) - Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içilmesine yasak getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Erol Karaömeroğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunun, salgının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla yeni kararlar aldığı duyuruldu.

Salgınla mücadelenin aralıksız ve kararlı şekilde devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda halkın yoğun bulunduğu ve sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, toplu taşıma durakları ve fatura ödeme noktaları gibi alanlar ile semt pazarlarında sigara içilmemesine, sosyal mesafenin korunmasına ve maskenin burun altına indirilmemesine karar verilmiştir.”

Açıklamada, tedbirlere uymayanlara idari para cezası uygulanacağı ve aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince haklarında adli işlem yapılacağı ifade edildi.

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